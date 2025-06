Apple ascolta, Safari in iOS 26 è finalmente più personalizzabile

Con iOS 26, annunciato alla WWDC, non ci sono innovazioni all’interfaccia con innovazioni anche un po’ bizzarre o la nuova app telefono integrato con Ai, ma anche Safari cambia faccia. Il miglioramento non è strutturale ma nonostante questo viene migliorata la navigazione: più spazio ai contenuti, meno distrazioni, più controllo da parte dell’utente.

La nuova interfaccia sfrutta tutto lo schermo, si adatta alle preferenze personali e segue lo stile “Liquid Glass” che caratterizza tutto il nuovo sistema. Una trasformazione visiva che è anche pratica: la navigazione diventa più personalizzabile.

Riguarda il modo in cui milioni di persone navigano ogni giorno da iPhone dando più spazio, più controllo, più coerenza con il nuovo stile visivo di Apple e anche libertà di scelta secondo le proprie preferenze.

Nuovo layout: più spazio alle pagine, più controllo agli utenti

La principale novità riguarda la gestione della barra dei pannelli. Con iOS 26, Safari adotta per default un layout che consente di scorrere le pagine web dal bordo superiore fino alla parte inferiore dello schermo, sfruttando l’intero display e lasciando più spazio ai contenuti. Nonostante l’interfaccia più “snella”, le azioni principali come “Ricarica” o “Cerca” restano sempre accessibili.

Tre modalità visive: compatta, superiore, inferiore

Apple permette di personalizzare il layout della barra dei pannelli di Safari. Basta andare in: Impostazioni > App > Safari > Pannelli

Da qui è possibile scegliere tra tre opzioni:

– Compatta (attiva di default): riduce la barra e nasconde alcune funzioni secondarie.

– Inferiore: sposta i controlli nella parte bassa dello schermo, come avveniva in iOS 15 e successivi.

– Superiore: ripristina un layout più classico con la barra in alto, simile a quello di iOS 18.

La scelta del layout influenza la posizione del campo di ricerca, che può apparire in alto o in basso a seconda della configurazione selezionata. In questo modo, ogni utente può adattare Safari al proprio stile d’uso, sia per la lettura che per la navigazione.

Barra compatta e accessi rapidi con un solo tap

Nel layout compatto, alcune opzioni come Condividi e Segnalibri vengono nascoste per lasciare più spazio alla pagina. In questo modo articoli lunghi diventano leggibili in percentuale maggiore.

Queste possono comunque essere richiamate rapidamente con un tap sui tre puntini nell’angolo in basso a destra.

Inoltre, durante lo scroll di una pagina web verso l’alto, la barra inferiore si ritrae automaticamente per lasciare spazio al contenuto, ma può essere riattivata con un tocco nella parte bassa dello schermo. Un’animazione coerente con il linguaggio visivo di Liquid Glass.

Una lezione imparata: più libertà rispetto a iOS 15

Apple sembra aver fatto tesoro delle critiche ricevute al lancio di iOS 15, quando aveva introdotto il nuovo Safari senza offrire la possibilità di tornare al layout classico. In iOS 26, invece, la parola d’ordine è scelta: l’utente può configurare Safari secondo le proprie abitudini, con opzioni che accontentano chi preferisce la barra in alto, in basso o più discreta.

Disponibilità e compatibilità di Safari su iOS 26

Attualmente iOS 26 è disponibile in versione beta per sviluppatori. La beta pubblica arriverà a luglio, mentre il rilascio ufficiale dell’aggiornamento è previsto per l’autunno. Sarà gratuito per tutti gli iPhone compatibili: qui la lista aggiornata dei modelli supportati.