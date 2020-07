Le carte regalo Apple universali sembrano dei collezionabili

Apple ha introdotto delle nuove carte regalo universali negli Stati Uniti. Una, valida per per tutti prodotti Apple, sia hardware che software. Individuata per la prima volta da iCulture, la carta può essere utilizzata su App Store e altri servizi online, ma la si può anche utilizzare per acquistare prodotti e accessori nell’Apple Store. Peraltro, come ogni cosa creata da Apple, sembra già candidarsi a diventare un pezzo da collezione: la Mela è tutta colorata, con trame davvero particolari, sempre diverse per ogni carta.

Fino ad oggi siamo abituati a conoscere due carte regalo Apple separate: le carte iTunes, che si possono utilizzare per gli acquisti ‌App Store‌, iTunes Store e iCloud; e le carte regalo Apple Store, utilizzate per l’acquisto di hardware nei negozi online e in quelli al dettaglio.

Apple ha una pagina dedicata sul suo sito web statunitense che spiega cosa è possibile ottenere con le nuove carte regalo universali e come possono essere utilizzate. Potranno essere utilizzate per “Prodotti, accessori, app, giochi, musica, film, programmi TV, ‌iCloud‌ e altro ancora. Questa carta regalo fa tutto». Lo slogan, del resto, è chiaro

Per tutto e tutti

Come in precedenza, i clienti potranno decidere quale importo desiderano caricare sulle carte regalo universali, che possono anche essere utilizzate per aggiungere denaro direttamente nel saldo di un account Apple, per pagare acquisti per prodotti, accessori, dispositivi, Mac, ma anche app, giochi, musica, film, programmi TV e altro ancora.

Le carte hanno anche un nuovo design, con loghi Apple colorati. Ci sono un totale di otto disegni diversi se si richiede una carta regalo via e-mail, e cinque nel caso di versione fisica. La pagina web prosegue spiegando che gli utenti statunitensi possono continuare a utilizzare le loro attuali carte Apple Store, mentre le carte esistenti ‌App Store‌ e iTunes potranno ora essere utilizzate negli Stati Uniti anche per acquistare prodotti dall’Apple Store.

Sembra che Apple abbia, dunque, semplificato il sistema di utilizzo delle carte regalo, unificandole ed eliminando quel doppio binario hardware/software. E’ probabile che la scelta USA venga presto estesa anche ad altre regioni, Italia inclusa.

Per acquistare le carte regalo Apple il link da cui partire è il seguente. Per tutte le notizie sul mondo Apple, e non solo, potete tornare a visitare la nostra Homepage.