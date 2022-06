HTC Desire 22 Pro è l’Android nato per il metaverso

È finalmente arrivato il misterioso nuovo dispositivo di cui HTC stuzzica la curiosità fin dal Mobile World Congress 2022 e poi ancora anticipato negli scorsi giorni, ma senza fornire dettagli: si chiama HTC Desire 22 Pro e, come ampiamente previsto, si tratta del primo terminale del costruttore progettato e pensato per il metaverso.

Infatti HTC Desire 22 è compatibile con l’ecosistema Viverse e può anche essere utilizzato in abbinamento al visore di realtà virtuale (VR) Vive Flow. Così chi possiede il visore HTC e lo abbina al nuovo smartphone potrà guardare film, televisione, app ed esperienze in realtà virtuale.

Ma il costruttore ha pensato anche agli utenti che non possiedono il visore, che potranno comunque visitare le comunità VR online anche senza periferiche dedicate, semplicemente tramite il browser dello smartphone.

Per queste ragioni alcuni ritengono che la nuova offerta di HTC sia una sfida diretta al metaverso di Facebook, oltre che in anticipo su Apple di cui si attende il primo visore entro il 2023. In ogni caso occorre anche rilevare che a livello hardware HTC Desire 22 Pro si colloca nella fascia media di mercato dei terminali Android per dotazione e anche per prezzo.

Mette a disposizione uno schermo da 6,6 pollici con aggiornamento fino a 120Hz e risoluzione di 1.080 x 2.412 pixel. Anche l’accoppiata processore e chip modem 5G sono di fascia media, si tratta di Qualcomm Snapdragon 695 5G, supportato da 8GB di memoria RAM e da uno spazio di archiviazione di 128GB.

Sul retro domina il comparto di tre fotocamere disposte in verticale: quella principale con sensore da 64 Megapixel, quella ultra grandangolare da 13MP, infine una da 5MP per rilevare la profondità. Invece nella parte frontale del terminale è installata una fotocamera selfie con sensore da 32MP.

Le vendite inizieranno a Taiwan dove i preordini sono già aperti con consegne dal primo di luglio, al prezzo di 11.990 dollari di Taiwan, poco meno di 400 € circa. Anche in Regno Unito i preordini sono partiti al prezzo di 399 sterline, circa, con spedizioni dal primo di agosto.

Nei prossimi mesi la battaglia per la conquista del metaverso (VR) e della realtà aumentata (AR) vedrà nuovi dispositivi e servizi in arrivo da Meta (Facebook – Oculus), Apple, Google e non solo. Diversi colossi della tecnologia, con l’eccezione di Apple, hanno creato il forum degli standard aperti per il Metaverso.