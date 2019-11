Microsoft: in Outlook per iOS arriva Cortana con una nuova voce

Microsoft ha integrato Cortana in Outlook per iOS e in futuro lo farà anche in Outlook per Android. Questa funzionalità (al momento disponibile solo negli USA) non è inaspettata ma l’azienda aveva già fatto sapere due anni addietro che sarebbe arrivata. Una funzione denominata “Play My Emails” permette di sfruttare Cortana per leggere i messaggi di posta elettronica e anche gli inviti del calendario, opzione comode quando si guida, si cucina o si hanno le mani impegnate.

The Verge spiega che è possibile archiviare o contrassegnare le mail mentre si ascolta la voce riprodurre i messaggi. Come accennato, la funzione è al momento disponibile solo per gli utenti statunitensi, ed è necessario usare cuffie per ascoltare messaggi e sintesi dei meeting. La nuova funzionalità è parte di cambiamenti più ampi che Microsoft ha in mente per Cortana che mirano a riposizionarlo come “assistente personale alla produttività”.

Microsoft ha anche realizzato una nuova voce maschile per Cortana. Questa opzione apparirà prima su Outlook per iOS, insieme alla funzionalità “Play My Emails”. “Tutte e due le nostre voci sono state aggiornate per sfruttare le funzionalità neurali di conversione da testo a voce, rendendo la riproduzione ancora più naturale grazie alle reti neurali profonde che corrispondono a pattern enfatici e intonazioni della lingua parlata”, ha spiegato Andrew Shuman, a capo del team che sviluppa Cortana.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, all’inizio di quest’anno aveva annunciato l’intenzione di trasformare Cortana in uno strumento per la produttività, a d disposizione anche di terze parti come Alexa e Assistente Google. A suo dire la per l’azienda da lui guida non ha senso continuare a competere in un ambito nel quale il proprio prodotto si limita a rifare ciò che altri già possono fare. Nadella aveva parlato anche di un futuro nel quale Cortana sarebbe stato sfruttato come assistente digitale nell’ambito della suite di produttività Office 365, funzionalità che dovremmo vedere in futuri aggiornamenti di Office.