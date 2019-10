Apple TV+, gratuita per gli studenti abbonati ad Apple Music

Per gli studenti abbonati ad Apple Music, Apple TV+ sarà gratuita: è pronto il bundle di Apple per i servizi in streaming che ha come destinatari gli studenti. Presentata per ora negli Stati Uniti e attesa anche in Europa l’offerta di Apple è quella di dare gratuitamente l’abbonamento ad Apple TV+ a tutti gli abbonati Apple Music per studenti.

Pagando 4,99 euro al mese per la musica, gli studenti avranno – senza alcun costo aggiuntivo – anche l’abbonamento alla televisione in streaming di Cupertino.

La notizia è stata annunciata sulla pagina di Instagram di Hailee Steinfeld, protagonista di Dickinson, la serie tv dedicata ad Emily Dickinson che sarà lanciata su Apple TV+ il 1° novembre 2019.

I dettagli dell’offerta non sono ancora ancora del tutto chiari. L’abbonamento ad Apple Music per studenti ha la possibilità di essere utilizzato da un solo utente ed è possibile che la gratuità di Apple TV+ non supporti la condivisione con la famiglia.

Il prezzo di questo bundle è decisamente conveniente per gli studenti: l’abbonamento ad Apple TV+ normalmente dovrebbe costare 4,99 euro al mese. Con la stessa cifra gli studenti potranno avere, dunque, il doppio dei contenuti: l’intero catalogo Apple Music e le produzioni originali per la televisione Apple TV+. Quest’offerta dovrebbe durare per un anno e sarà disponibile per un tempo limitato.

Gli abbonati ad Apple Music standard (9,99 euro per i singoli e 14,99 euro per le famiglie) non hanno questa opportunità di sconto. E’ lecito pensare – visti i prezzi di questi abbonamenti – che Apple stia sviluppando proprio in questi giorni delle promozioni per gli abbonati.

In questo momento, l’offerta più interessante è quella dedicata a coloro che acquistano un dispositivo Apple: acquistando iPhone, iPad, Mac, Apple TV o iPod touch si riceverà un abbonamento gratuito ad Apple TV+ per un anno, da condividere per sei persone. Quest’offerta, per ora, interesserà circa 55-60 milioni di persone, che hanno acquistato dispositivi made in Cupertino idonei alla promozione.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ – prezzi, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.

Tutte le notizie e i tutorial su Apple Music li trovare in questa sezione di Macitynet.it.