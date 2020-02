Apple ordina i pannelli mini LED per iPad Pro 2020

Innolux, società con sede a Taiwan, sarà il responsabile per la fornitura ad Apple dei pannelli mini-LED per il nuovo iPad Pro 2020 in uscita entro la fine dell’anno, ed in particolare atteso nella seconda metà del 2020, almeno secondo un nuovo rapporto rilasciato nelle scorse ore.

Secondo l’Economic Daily News di Taiwan, il produttore ha già inviato campioni ad Apple, mentre in queste ore si sarebbe effettivamente aggiudicato gli ordini del colosso della tecnologia, così da fornire i display mini LED per il prossimo tablet professionale di Cupertino, atteso per la seconda metà dell’anno.

L’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple prevede di rilasciare da quattro a sei prodotti con display mini-LED nei prossimi due o tre anni, tra cui un iPad Pro di fascia alta da 12,9 pollici previsto per il lancio nel terzo trimestre 2020.

Kuo ha affermato che i display mini LED «Miglioreranno significativamente la produttività e l’esperienza di intrattenimento» e consentiranno di progettare prodotti più sottili e leggeri, offrendo allo stesso tempo molti dei vantaggi dei display OLED utilizzati sugli iPhone più recenti, incluso un rapporto di contrasto più elevato, maggiore luminosità e neri più profondi.

LG Display e General Interface Solution (GIS) saranno le altre due società che trarranno più benefici dagli ordinativi Apple per gli schermi mini LED per iPad Pro 2020, secondo Kuo. Precedenti rapporti affermavano che Apple avesse stipulato un contratto per componenti correlati con Epistar, Taiwan Surface Mount Technology (TSMT), Zhen Ding Technology e Flexium Interconnect.

Ricordiamo che proprio in queste ore si affacciano in rete le prime immagini della presunta cover di iPad Pro 2020, mentre in passato c’è chi ha ipotizzato le prime caratteristiche, parlando di un design sostanzialmente molto simile se non identico a quelli attuali, con l’unica differenza notevole di un blocco fotocamere potenziato sul retro, secondo alcuni per la prima volta con tripla fotocamera come negli iPhone 11 Pro e 11 Pro Max.

