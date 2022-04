Apple ottiene il sostegno di Koch, Roblox e altri contro Epic

Apple ottiene il sostegno di Koch Group e dello sviluppatore di giochi Roblox nella battaglia contro Epic Games: entrambe le parti hanno presentato briefing in tribunale a sostegno della posizione di Apple.

Mentre la scadenza per la presentazione di questi briefing terminava giovedì 31 marzo 2022, le aziende che sostengono Apple hanno presentato documentazione dettagliata del loro supporto all’azienda. Di contro, osservazioni simili sono state presentate da parte di coloro che sostengono Epic Games, tra cui Microsoft, 35 stati degli Stati Uniti, più il Dipartimento di Giustizia.

Secondo Bloomberg, i brief di supporto sono stati depositati da una serie di organizzazioni, tra cui la ACT-App Association, la Computer & Communications Industry Association, la Washington Legal Foundation e un gruppo di quelli che sono descritti come esperti e studiosi di sicurezza nazionale.

Più significativamente, Bloomberg afferma che il gruppo Koch ha anche presentato il suo sostegno ad Apple nella causa contro Epic. La Americans for Prosperity Foundation, finanziata dai fratelli Koch, è stata segnalata come la prima ad aver presentato documentazione in favore di Apple. Reuters afferma che la piattaforma di gioco online Roblox ha anche presentato istanza a sostegno della posizione di Apple contro gli argomenti di Epic Games secondo cui l’App Store è anticoncorrenziale:

Il processo di revisione e approvazione di Apple delle app disponibili sull’App Store migliora la sicurezza e fornisce a tali app una maggiore legittimità agli occhi degli utenti

Roblox è stato precedentemente criticato da Epic Games per come presumibilmente beneficia del trattamento preferenziale da parte di Apple. La scadenza del 31 marzo 2022 conclude l’accettazione da parte della corte delle osservazioni a sostegno di entrambe le società. Così, adesso procederà il processo di appello avverso la sentenza originale contro Epic, anche se non sono previste udienze fino al 2023.