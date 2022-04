KUU Lebook Pro, notebook 2-in-1 anti-Surface di Microsoft in sconto Amazon

KUU Lebook Pro è il notebook 2 in 1 che vuole sfidare il Surface di Microsoft, riprendendone la filosofia, e con un prezzo davvero aggressivo per quello che ha tutta l’aria di essere un prodotto di fascia molto alta. Di seguito le caratteristiche, per chi fosse interessato all’acquisto su Amazon c’è uno sconto di 45 euro grazie al codice che proponiamo in calce.

KUU Lebook Pro si propone come il migliore dei 2-in-1 economici, studiato per un’utenza piuttosto vasta, dai giocatori ai professionisti, per passare agli studenti, ma anche a pendolari e viaggiatori. A livello estetico si presenta con un design premium, con una scocca interamente in metallo, che risulta così compatto e robusto, grazie alla tecnica di stampaggio CNC.

Quest’anno, il produttore ha ascoltato i feedback degli utenti, che lo scorso anno lamentavano tastiera e ventole rumorose. Per quest’anno, questi problemi sono stati interamente risolti.

KUU Lebook Pro arriva a casa in un pack davvero completo, con tanto di corpo centrale, tastiera magnetica rimovibile e penna capacitiva. Il design del corpo centrale è di appena 10 mm, e grazie all’esclusiva tastiera magnetica rimovibile è possibile trasformarlo in pochi secondo in un vero e proprio notebook. Per i creativi, invece, è presente una penna in grado di riconoscere 4096 livelli di sensibilità, aiutando così l’utente ad avere la stessa sensazione di scrivere su un taccuino.

KUU Lebook Pro non fa sconti a nessuno quando si tratta di caratteristiche tecniche. Al suo interno una memoria LPDDR4 da 16 GB, che fa da spalla ad un SSD PCIE da 512 GB, in grado di offrire avvio rapido delle app, giochi e riproduzione video fluidi, potendo scaricare una montagna di file senza doversi preoccupare di esaurire lo spazio disponibile.

Al suo interno anche una GPU Intel UHD 620 di 9 generazione integrata da 300 MHz, così da poter soddisfare anche i giocatori, che vogliono godersi un’ottima esperienza videoludica in mobilità. E’ dotato di uno schermo IPS da 12,6 pollici, con risoluzione 2160 x 1440e. tecnologia IPS, con proporzioni 4:3.

Cuore pulsante di questo laptop KUU 2 in 1 è il processore Intel Core I7-8550U 4 core 8 thread, frequenza turbo fino a 4,0 GHz, in grado di fornire reattività, multitasking fluido e un’esperienza d’uso senza interruzioni.

Tra le sue caratteristiche principali anche il Touch ID integrato nel pulsante di accensione: per l’avvio e l’utilizzo non sarà necessario inserire la password, proprio perché l’impronta digitale entrerà in funzione dopo aver toccato il pulsante di accensione.

KUU Lebook Pro integra anche un piccolo stand che permette di posizionare lo schermo del tablet con un angolo di visualizzazione compreso tra 0 e 150 gradi. In questo modo saranno tanti i possibili utilizzi del tablet, che potrà essere utilizzato per la riproduzione di contenuti multimediali, o anche per la produttività o il gioco.

KUU offre un supporto tecnico permanente, e l’acquisto su Amazon è garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Il reso è completamente gratuito, con garanzia di anno per guasti alla macchina non causati dall’utente.

Potete acquistare KUU Lebook Pro direttamente su Amazon a 754,99 euro, anziché 799,99 euro, utilizzando il codice sconto ADOQX97Z, valido fino al 28 aprile prossimo.