Minimo storico ebay: solo 29,99 € per Xiaomi MIJIA Air Pump Compressore Aria Portatile

Se amate la bici o temete le emergenze tra gli accessori che non possono mancare al vostro arsenale c’è un compressore a batteria per poter gonfiare le ruote alla giusta pressione, rapidamente e senza sforzo. È il compressore a batteria ricaricabile Xiaomi che viene offerto al prezzo più basso di sempre su ebay: 29,99€

Questo accessorio è stato recensito nel dettaglio da Macitynet alcuni mesi fa. Nella nostra visione approfondita del prodotto c’è un po’ tutto quel che serve per sapere non solo come funziona ma anche a chi potrebbe (e come) servire. Qui ci limitiamo a sottolineare il ridotto peso e le piccole dimensioni: 400 grammi per 12,40 x 7,10 x 4,53 cm. Potete quindi custodirlo praticamente ovunque in casa o in macchina o magari anche in uno zainetto Tra le sue funzioni quello del rilevamento digitale della pressione dei pneumatici, con possibilità di impostare una pressione alla quale fermarsi automaticamente.

All’interno si trova un cilindro in lega ad alta precisione con una forza tale da gonfiare il pneumatico di qualsiasi bicicletta, da quelle tradizionali a quelle da corsa oppure di una moto. Ma se si ha un pochino di pazienza (visto che il volume d’aria è superiore) è anche in grado di ripristinare la giusta pressione anche di uno pneumatico da autovettura. Può essere usato anche per gonfiare un pallone (nel pannello di controllo è presente anche un settaggio a questo scopo) o un gioco per bambini oppure un canotto.

Al suo interno una batteria al litio da 2000 mAh, con un tempo di ricarica di meno di 3 ore. Ha una interfaccia di ricarica MicroUSB, quindi standard, per poter essere ricaricata facilmente, ed offre un pratico LED che permetterà di gonfiare gli pneumatici anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo accessorio è stato in passato molto richiesto e venduto ad un prezzo intorno ai 50 euro. È anche sceso di prezzo intorno ai 40 euro; mentre il minimo su Amazon è l’attuale 33,99 euro il prezzo attuale su Ebay è di 29,99 Euro grazie ad un coupon.

Per ottenere lo sconto e arrivare al prezzo minimo di 29,99 € è sufficiente cliccare qui inserire il codice PIT10EUROFF: il coupon scade il 30 giu 2021 salvo esaurimento del prodotto.