Apple Park come un’astronave in un video su Youtube

Un passo e sei in un altro mondo, dentro all’astronave, in un luogo proiettato nel futuro, uno spazio in cui è possibile dimenticare il disordine del mondo. Questo passo l’ha compiuto uno Youtuber che è entrato come visitatore all’Apple Park e ha avuto la possibilità di offrire, attraverso il social network, il suo sguardo al quartier generale di Apple, il «quartier generale più bello del mondo», come aveva promesso Steve Jobs alla presentazione del progetto.

Lo Youtuber Yonsung Kim, ha filmato la sua visita ad Apple Park, dal primo all’ultimo minuto, regalando brevi scorci dei parcheggi e allo Steve Jobs Theater, de meleto, della food-court e del lago artificiale.

Anche se non sono presenti nel video le aree chiuse al pubblico, Younsung Kim, attraverso le sue immagini ha raccontato sapientemente perchè il soprannome “astronave” sia perfetto per Apple Park: uno spazio in cui la natura incontra l’architettura, dove ogni luogo è organizzato perfettamente, studiato fino all’ultimo dettaglio, dove ogni sala parla della storia di Apple, di quella che è passata e di quella che stanno scrivendo, proprio a pochi passi da quel laghetto e da quella hall che – con l’aiuto della colonna sonora scelta dallo youtuber – lasciano senza fiato.

Il quartier generale di Apple come non l’abbiamo mai visto è raccontato da questo giovane youtuber: un video che è stato messo in evidenza da Business Insider, dopo essere stato notato da Dave Mark di The Loop.

L’Apple Park è una delle sedi aziendali più importanti al mondo, con costi di costruzione e gestione che non sono certamente a buon mercato.

