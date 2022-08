Apple Pay disponibile in Malaysia

Apple Pay – lo strumento di pagamento in mobilità creato da Apple che consente di effettuare pagamenti contactless da iPhone e Apple Watch – ora è disponibile anche in Malesia, supportato da diverse banche dello Stato federale dell’Asia sudorientale.

I titolari di carta Visa e Mastercard di AmBank, Maybank e Standard Chartered Bank possono utilizzare Apple Pay già da ora; i titolari di carte American Express dovranno aspettare ancora qualche mese.

Apple Pay è ora disponibile in oltre 60 paesi e funziona con più di 10.000 banche e reti in tutto il mondo. È il servizio di pagamento mobile contactless più comune, molto più avanti di Google Pay (40 paesi) e Samsung Pay (25 paesi). Se teniamo conto dei pagamenti possibili con codici QR, WeChat Pay rivendica la compatibilità in 68 paesi, ma la sua popolarità di quest’ultimo servizio non raggiunge quella Apple Pay nel mondo occidentale (in Cina è vero il contrario ed è praticamente impossibile vivere senza WeChat).

La guida completa di macitynet per usare Apple Pay in Italia è disponibile da questa pagina.