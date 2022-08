Adobe mette in evidenzia le donne che hanno lavorato al film Luck su Apple TV+

Adobe e Apple TV+ mettono in evidenzia le donne che hanno lavorato al film “Luck“, da qualche giorno disponibile sul servizio di streaming.

Adobe sta collaborando con lo studio Skydance Animation e Apple TV+ mettendo in luce alcune delle donne che hanno avuto un ruolo cruciale nella produzione di “Luck”, il film d’animazione da poco disponibile su Apple TV+, indicato come qualcosa in grado di ispirare le future generazioni che vorrebbero lavorare nel mondo della creatività.

Nell’ambito della partnership, Adobe e Apple hanno rilasciato una serie di veratili template per Adobe Express (app di progettazione online e mobile) Photoshop (app di disegno e fotoritocco) ispirati al film e ad alcuni delle personalità creative che hanno lavorato sullo stesso.

Adobe ha anche rilasciato un video in tre parti, evidenziando alcune delle donne che hanno lavorato al film animato, inclusa la regista Peggy Holmes, la Visual Development Artist Christine Kim, la Story Artist Clarisse Chua e la responsabile delle animazioni Yuriko Senoo.

“Dal loro percorso individuale come creatrici, all’importanza della rappresentanza femminile nell’industria cinematografica, ognuna di queste donne mette in risalto in che modo ha superato barriere, creando la propria fortuna”, scrive Adobe.

Adobe ha anche attivato un programma di tutoraggio che offrirà a cinque donne l’opportunità di lavorare con Peggy Holmes e altri creativi di Skydance Animation, con esperienze pratiche nella progettazione di personaggi e nell’ambito dell’animazione.

Apple ha nei giorni passati attivato il marketing per promuovere “Luck” e il sito della Mela è pieno di riferimenti al nuovo film d’animazione su Apple TV+.

