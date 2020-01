Apple Pay disponibile per i clienti UBI Banca

UBI Banca, uno dei principali gruppi bancari commerciali in Italia, ha annunciato la disponibilità per tutti i propri clienti di Apple Pay, il servizio che “trasforma i pagamenti in modo facile, sicuro e riservato”. Con Apple Pay su iPhone, Apple Watch, iPad e Mac, spiega l’istituto, i clienti possono fare acquisti veloci e comodi nei negozi, sulle app e sui siti internet.

UBI Banca riferisce di avere investito nei servizi digitali negli ultimi anni, “con l’obiettivo di fornire un ventaglio completo di soluzioni per le operazioni bancarie”. Apple Pay va a integrare i sistemi di pagamento offerti da UBI Banca, anche per tutti quei clienti che utilizzano i servizi di online banking su dispositivi Apple.

Sicurezza e privacy sono le caratteristiche principali di Apple Pay. Quando si utilizza una carta di credito o di debito con Apple Pay, il numero reale della carta non viene memorizzato né sul dispositivo, né sui server di Apple. Viene associato, invece, un numero identificativo univoco criptato e archiviato in modo sicuro nel Secure Element del dispositivo, un chip certificato standard del settore, progettato per archiviare le informazioni di pagamento in modo sicuro. Ogni transazione è autorizzata con un codice di sicurezza dinamico, che cambia di volta in volta.

“Apple Pay renderà l’esperienza di pagamento dei nostri clienti più veloce e più sicura, anche per quelle piccole somme che solitamente vengono regolate in contanti” afferma Natascia Noveri, Responsabile Marketing di UBI Banca. “Il servizio migliorerà la soddisfazione e rafforzerà la fidelizzazione dei clienti che usano dispositivi Apple e contribuirà a rendere la loro vita quotidiana più facile”.

Apple Pay è facile da configurare e chi lo utilizzerà continuerà a ricevere i benefit offerti dalle carte di credito e di debito UBI Banca.

Con iPhone e Apple Watch i clienti possono pagare tramite Apple Pay nei negozi, nei ristoranti, sui taxi, ai distributori automatici e in molti altri posti. Durante gli acquisti sulle app o su Safari, con Apple Pay non c’è bisogno di riempire manualmente moduli o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione e fatturazione. Per effettuare un acquisto con Apple Pay bastano uno sguardo o un tocco, tramite il Face ID o il Touch ID, oppure il codice di sicurezza del dispositivo.

