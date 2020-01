La terza fabbrica iPhone in India si prepara a entrare a pieno regime

Nel 2019 il business di Apple in India segna una inversione di tendenza completa: dopo alcuni anni in negativo Cupertino è tornata a dominare nei terminali di fascia top; la multinazionale continua a potenziare la sua presenza, presto la terza fabbrica di iPhone in India raggiungerà la piena produzione.

Lo scorso anno iPhone è tornato a dominare gli smartphone top nel secondo trimestre con una quota del 41,2%, percentuale aumentata al 51,3% nel terzo trimestre 2019. I tagli di prezzo, la proposta di terminali datati altrove ma qui ancora proposti a listino a prezzi più abbordabili, sono tra i fattori del successo, insieme alle buone vendite di Mac, Apple Watch e anche AirPods.

Per il 2020 si prevede che il successo proseguirà, come rilevato da Livemint, e Apple accelera incrementando offerta e produzione con il terzo stabilimento di iPhone in India. Si tratta della terza struttura di Wistron nel Paese, che qui ha già iniziato a produrre iPhone SE seguito poi da iPhone 6s e iPhone 7.

Anche Foxconn ha uno stabilimento in India per produrre iPhone XR. Il successo e l’incremento delle vendite è previsto in crescita anche grazie all’arrivo anticipato da mesi di un nuovo iPhone SE 2 o meglio di iPhone 9: qui tutto quello che c’è da sapere.

Con l’ampliamento degli stabilimenti si prevede che inizierà presto anche la produzione degli iPhone 11 in india: la nuova gamma è stata accolta molto calorosamente da utenti e mercato indiano. Anche se finora la maggior parte degli iPhone costruiti in India è destinata al mercato locale, fonti governative hanno già dichiarato che in futuro parte della produzione locale potrebbe essere destinata all’esportazione in altri Paesi.

Il potenziamento prosegue su tutti i fronti: in loco Apple produrrà anche caricabatteria e altre componenti, mentre sempre per quest’anno è attesa la costruzione e inaugurazione del primo negozio Apple Store in India.

