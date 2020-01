Per Brand Finance 2020 il marchio Apple è terzo al mondo, brillano Amazon e Ferrari

Non si è accontentata di aver rivoluzionato il mondo della vendita al dettaglio: il colosso di Jeff Bezos ha costantemente ampliato il proprio business nel cloud, nella logistica, nello streaming, nella musica e altri settori ancora sostenendo una crescita impressionante che hanno reso il marchio Amazon quello che vale di più al mondo secondo la classifica Brand Finance 2020.

Lo scorso anno il marchio Amazon era valutato 187,905 miliardi di dollari: ora con un incremento del 17,5% il valore è schizzato a ben 220,791 miliardi di dollari, in questo modo il marchio Amazon è il primo nella storia a superare la soglia dei 200 miliardi di valore stimato. Al secondo posto, ma distanziato per un valore di circa 60 miliardi di dollari, c’è i marchio Google con una crescita di valore di quasi il 12%.

Il marchio Apple è terzo con un valore stimato di 140,524 miliardi di dollari, un calo dell’8,5% rispetto ai 153,634 miliardi di dollari dello scorso anno. Nei primi 10 marchi top al mondo la multinazionale di Cupertino è la società che registra il calo più consistente del valore del proprio marchio. Ricordiamo che la multinazionale di Cupertino ha dominato per anni questa classifica, fino al 2014.



Al quarto posto troviamo Microsoft, al quinto Samsung, la banca cinese ICBC al sesto posto, seguita da Facebook e poi in ordine Walmart, Ping An e Huawei a completare la top 10. Nota a parte per il marchio Ferrari che è stimato a 9,1 miliardi di dollari. Ma tralasciando la scala delle dimensioni secondo gli analisti del report Brand Finance 2020, il marchio Ferrari domina i 12 brand più forti del pianeta, gli unici con valutazione massima, risultando così ancora il marchio più forte al mondo.

Nello stesso report è contenuta anche la classifica dei migliori CEO al mondo, intesi come guardiani preposti alla tutela dei rispettivi marchi. Al primo posto troviamo Marillyn Hewson di Lockheed Martin, al secondo posto Bernard Arnault di Louis Vuitton e del gruppo di moda LVMH, al terzo posto Michael Dell, al quarto posto Ma Huteng di Tencent. Tim Cook Ceo di Apple è al quinto posto.

