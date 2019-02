Apple Pay è attivato su 383 milioni di iPhone nel mondo

Sempre più utenti iPhone usano Apple Pay nel mondo: i dati sono in crescita su tutti i fronti e lasciano prevedere che il sistema di pagamenti digitale e mobile di Cupertino continuerà a diffondersi, mantenendo un ruolo di primo piano nel settore dei pagamenti digitali.

Sulla base dei dati e delle informazioni diffuse da Apple, gli analisti di Loup Ventures stimano che ora il 43% degli utenti iPhone nel mondo usa Apple Pay. La percentuale è in aumento rispetto al 36% rilevato a settembre 2018 e anche rispetto al 20% di dicembre 2017.

Così nell’ultimo trimestre dello scorso anno gli utenti che usano Apple Pay nel mondo sono aumentati del 21%, percentuale che sale fino al 135% anno su anno. Negli ultimi tre mesi del 2018 la base di iPhone è di 900 milioni di dispositivi: di questi 383 milioni usano Apple Pay.

Per una volta la distribuzione non vede gli USA in primo piano: gli analisti indicano nel 12% gli utenti statunitensi che lo usano, contro l’88% nel resto del mondo. Sul totale di utenti iPhone negli USA il 25% ha usato Apple Pay, contro il 47% negli altri paesi.

Per Gene Munster e gli analisti di Loup Ventures Apple Pay da solo non è in grado di avere un impatto misurabile sul settore servizi di Apple. In ogni caso il funzionamento semplice e la tutela dei dati personali degli utenti sono fattori che avranno effetti positivi anche in altri settori su cui Apple si sta già muovendo, tra cui la salute e la sanità.

Dal punto di vista degli utenti Apple Pay rappresenta una di quelle funzioni che tendono a legare sempre più le persone ai dispositivi e all’ecosistema Apple, trasformando gli utenti in clienti sempre più fedeli al marchio.

Nel frattempo prosegue l’espansione geografica del servizio: ora Apple Pay è disponibile anche in Repubblica Ceca e Arabia Saudita. L’ultimo grande lancio nel Vecchio Continente è avvenuto a dicembre 2018 con l’arrivo di Apple Pay in Germania. Apple Pay è arrivato in Italia nel 2017: qui la guida di Macitynet su come utilizzare il servizio di pagamenti digitale di Apple nel nostro Paese.