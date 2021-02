Apple Pay è disponibile in Messico

Come anticipato fin da dicembre dello scorso anno, Apple ha reso disponibile la piattaforma di pagamenti digitali Apple Pay in Messico, offrendo agli utenti la possibilità di pagare facilmente con il proprio iPhone, Apple Watch, oltre che online tramite Mac, con le banche che lo supportano.

Al momento sono Citibanamex e Banorte le uniche due banche che supportano Apple Pay in Messico. È presente anche il supporto per American Express e MasterCard. L’elenco, però, è probabilmente molto più lungo e le banche faranno annunci ai propri clienti nelle prossime ore. Pertanto, in caso di aggiornamenti in tal senso, segnaleremo in calce in questo articolo le novità.

L’anno scorso, Apple ha aggiornato la pagina web ‌Apple Pay‌ sul sito messicano per annunciare che la funzione non sarebbe stata disponibile fino al 2021. La piccola correzione è arrivata dopo che a marzo gli utenti in Messico stavano iniziando a vedere la disponibilità ‌Apple Pay‌ all’interno dell’app Wallet su iPhone‌.

Gli utenti Apple e i clienti delle banche che supportano tale servizio di pagamento potranno, dunque, accedere all’app Wallet sul proprio iPhone per aggiungere la propria carta di credito o debito per pagamenti contactless. La carta può anche essere sincronizzata con un Apple Watch per pagare direttamente dal polso.

Ricordiamo che Apple Pay è utilizzabile per acquistare beni e servizi online su app o su Safari, e il servizio è compatibile con iPhone 6 e successivi, iPhone SE, iPad Pro, iPad (quinta generazione), iPad Air 2 e iPad mini 3 e successivi. È inoltre possibile utilizzare Apple Pay su Safari con qualsiasi Mac introdotto nel 2012 o successivamente con MacOS Sierra, e confermare il pagamento con iPhone 6 o successivi, con Apple Watch, o con il Touch ID sul nuovo MacBook Pro.

