LG «Lo smartphone arrotolabile non è un progetto chiuso»

LG non pensa proprio a fermare, sospendere, o ritardare il progetto LG Rollable, il futuristico smartphoneche mostrato al CES 2021 che per la prima volta propone una alternativa futuristica ai terminali pieghevoli con un innovativo schermo arrotolabile. Al contrario il costruttore assicura che lo smartphone in questione è vivo e vegeto, e gli sforzi della società produrranno presto i frutti sperati.

LG Electronics ha dichiarato ai microfoni di The Verge che il telefono dell’azienda con uno schermo arrotolabile, LG Rollable, non è stato messo in pausa. La smentita arriva in risposta a un rapporto di Yonhap News secondo cui LG avrebbe riferito ai fornitori di ricambi che il Rollable era stato messo in attesa e che potevano richiedere un rimborso per i loro sforzi di sviluppo.

Tuttavia, un portavoce LG ha “negato che sia stata presa una decisione finale”, che non equivale in modo chiaro e cristallino ad una conferma dell’imminente arrivo del terminale in questione, soprattutto in un periodo di incertezza generale per la progettazione, produzione e spedizione, considerando l’attuale e persistente stato di pandemia.

Dunque, anche con quest’ultima dichiarazione LG, il precedente rapporto di Yonhap News potrebbe non essere così lontano dalla realtà. LG ha anche negato fermamente un rapporto dello scorso gennaio secondo cui la società stava addirittura pensando di abbandonare il business e il mercato degli smartphone; anche in quel caso, però, successivamente LG ha risposto che stava effettivamente considerando un’uscita dagli smartphone, anche se la decisione non era stata ancora finalizzata.

Se LG decidesse di mettere in attesa il Rollable, significherebbe una modifica alle date di rilascio, e potrebbe anche voler dire riprogettare una parte del design. LG ha avuto difficoltà a competere con altri produttori di smartphone come Samsung o Huawei, e la sua attività di smartphone ha perso circa 4,5 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. C’è da dire, però, che il produttore si è impegnato a garantire in futuro della decisione, anche con proposte coraggiose, come LG Wing, con il suo design unico. Anche LG Velvet, a dire il vero, ha riscosso successo, per via di un design nuovo e originale.

Il futuro di Rollable sembra, dunque, incerto, ma la storia non è ancora finita.

