Apple Pay sta per arrivare in Messico

Il sistema di pagamenti digitali e contactless Apple Pay farà il suo debutto in Messico “molto presto” con il supporto per alcune delle più grandi banche del Paese al momento del lancio. Il sito messicano della Mela che descrive Apple Pay, apparso per la prima volta in ottobre, ora afferma che la piattaforma di pagamenti gitiali contactless di Cupertino arriverà “molto presto”.

Inoltre, alcuni codici nascosti nella pagina di destinazione individuati dall’utente Twitter @urielarcia suggeriscono che Apple Pay sarà compatibile con Banregio, Hey Banco, Inbursa e CitiBanamex al momento del lancio. Alcuni rivenditori iniziali che supporteranno la piattaforma di pagamento in Messico potrebbero includere anche Best Buy, Burger King, Uber, Rappi e La Comer, tra gli altri.

La pagina stessa descrive in dettaglio i vantaggi dei pagamenti contactless di Apple Pay, tra cui comodità e sicurezza, nonché la possibilità di effettuare pagamenti senza toccare denaro o oggetti, modalità ancora più importanti durante la pandemia di coronavirus in corso. La data di rilascio esatta non è chiara, ma dato che Apple Pay in Messico è “in arrivo” da molto tempo, potrebbe essere imminente. Ricordiamo che Apple Pay è stato lanciato per la prima volta nel settembre 2014.

L’aggiunta del Messico segnerebbe il secondo paese dell’America Latina a ottenere il supporto di Apple Pay dopo il Brasile. Apple sta continuando la sua espansione internazionale della piattaforma di pagamento e mantiene un elenco delle regioni che supportano Apple Pay sul sito web ufficiale.

