Apple Pay in arrivo in Grecia, Portogallo e Slovacchia

Apple Pay sarà disponibile a breve in nuovi mercati e il servizio attivato tra pochi giorni contemporaneamente in Slovacchia, Grecia e Portogallo in collaborazione con vari istituti finanziari come partner locali.

Dopo l‘arrivo nei Paesi Bassi l’11 giugno, indiscrezioni riferiscono che banche in tre nazioni europee hanno previsto il supporto per Apple Pay entro il 26 giugno, Stando a quanto riporta il sito Zive, varie banche slovacche hanno confermato il lancio di Apple Pay entro mercoledì, riferito che i sistemi sono pronti, i test completati e specifico materiale di marketing già stampato.

Le banche slovacche Slovenska Sporitelna, Tatra Banka, mBank, 365 Banka, Postova Banka, and J&T Banka sono a quanto pare pronte affiancate da Ticket Restaurant, la soluzione per gestire in mobilità i buoni pasto e pagare il pranzo con lo smartphone. Anche le banche online N26 e Monese faranno parte dell’elenco e queste ultime, riferisce Appleinsider, già in precedenza avevano pubblicato tweet per annunciare la novità.

Precedenti report avevano lasciato intendere che l’arrivo di Apple Pay in Slovacchia era previsto per marzo ma vi sono stati ritardi che hanno costretto a rimandare di qualche mese la presentazione ufficiale.

Il sito greco Insomnia riferisce dell’arrivo di Apple Pay in Grecia e Portogallo entro il 26 giugno. Al momento non sono note quali banche supportano il servizio in questi paesi, ad eccezione di N26.

Apple Pay è utilizzabile in supermercati, negozi, ristoranti, hotel, e app di tutti i tipi, A questo indirizzo un nostro articolo su come funziona in dettaglio il servizio. Apple Pay è supportato da banche in 41 diversi mercati.