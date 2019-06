Layton: scrigno di Pandora HD è su App Store per iPhone e iPad

Arriva un nuovo episodio della saga “Il professor Layton” su App Store, e quale migliore occasione per godersi questa nuova avventura ricca di enigmi sotto all’ombrellone? Con oltre 17 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il professor Layton e lo scrigno di Pandora è il secondo capitolo della famosa serie del professor Layton, rimasterizzata digitalmente in HD per dispositivi mobili.

Il professor Layton è l’ormai famoso archeologo che, insieme al suo fidato assistente Luke, affronta alcuni dei misteri più intricati del mondo. In questo nuovo capitolo, quando il dr. Andrew Schrader, vecchio amico e mentore del professor Layton, viene inspiegabilmente a mancare dopo essere entrato in possesso del misterioso scrigno degli Elisi, il professore si trova per le mani l’unico indizio che si è lasciato alle spalle: un biglietto per il Molentary Express. Layton e Luke intraprendono un viaggio alla ricerca della verità, ignari degli incredibili colpi di scena che li attendono.

Ancora una volta si tratta di un’ avventura dall’inconfondibile stile artistico che riporta in vita il fascino della serie Layton attraverso una miriade di enigmi e puzzle ambientali. In totale, il professor Layton e lo scrigno di Pandora contiene oltre 150 rompicapi, tra cui enigmi a scorrimento, di matematica e indovinelli logici che stimolano le abilità di osservazione e di pensiero critico del giocatore. Inoltre, invece di selezionare semplicemente le sfide da un elenco, i giocatori scopriranno i nuovi enigmi dialogando con i personaggi che incontrano o indagando nei dintorni.

Il titolo è giocabile in italiano, richiede almeno iOS 8.0 o superiore, e quindi un iPhone 4S, iPad 2 o dispositivi più recenti.

Layton: scrigno di Pandora HD costa 10,99 euro e si acquista direttamente da qui.