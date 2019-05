Apple Pay in Olanda è in arrivo, lo dice la banca del Conto Arancio

L’attesa per Apple Pay in Olanda è quasi terminata: l’arrivo di Apple Pay nei Paesi Bassi è imminente. A confermarlo è la banca olandese ING, che ha annunciato un “coming soon”, spiegando che sta lavorando per l’introduzione per Apple Pay nei Paesi Bassi.

L’annuncio è stato dato dalla banca olandese ING direttamente dal proprio sito web. Nell’annuncio, la banca ING dichaira «Presto potrai pagare con il tuo dispositivo Apple, come iPhone, iPad o Apple Watch. Fantastico, lo hai sempre con te e non dovrai mai più cercare il tuo portafoglio».

La banca precisa che terrà informati i propri utenti dalla pagina dedicata ad Apple Pay del proprio sito: non appena sarà disponibile il servizio, i clienti di ING riceveranno un messaggio attraverso l’app di mobile banking.

Il gruppo bancario ING è una società storica olanadese, uno dei maggiori gruppi bancari al mondo, celebre in Italia e non solo per il Conto Arancio, uno dei primi conti correnti con gestione completamente online.

Questo è il primo annuncio ufficiale dell’arrivo di Apple Pay in Olanda. Da tempo la banca ING ha dedicato una presentazione al servizio di Apple Pay ed Apple sta lavorando “dietro le quinte”, attraverso – ad esempio – la traduzione in olandese delle pagine Pay di Apple. E inoltre negli ultimi mesi sono stati tanti gli annunci e le anticipazioni relative all’arrivo di Apple Pay in diversi paesi in Europa.

La banca ING è l’unica banca olandese ad essersi sbilanciata sull’arrivo di Apple Pay, ma non ha divulgato ancora la data di lancio.

Apple Pay è il sistema di pagamento elettronico studiato da Apple per semplificare le transazioni dei possessori di dispositivi con la Mela. Su Macitynet trovate tutte le informazioni relative alla tecnologia, dalla sua nascita alla sua versione attuale passando per le statistiche di utilizzazione ai confronti con le tecnologie concorrenti.

La combinazione con la tecnologia di autenticazione Touch ID, o Face ID sugli iPhone e iPad Pro più recenti) rende il sistema ancora più sicuro.