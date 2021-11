Apple Pay prosegue l’espansione globale in tre nuovi paesi

Apple Pay si sta espandendo in tre nuovi paesi: a partire da oggi, gli utenti in Costa Rica, Colombia e Azerbaigian possono effettuare pagamenti tramite la piattaforma di pagamento di Apple.

È passato un po’ di tempo dall’annuncio del lancio di Apple Pay in Costa Rica e Colombia. Dopo mesi che le banche preparano il lancio del servizio, finalmente è arrivato. In Costa Rica, inizialmente Banco Promerica, BAC Credomatic e BCR supportano le carte di credito tramite Apple Pay. Tutte queste app bancarie sono state aggiornate negli ultimi giorni per portare supporto all’Apple Wallet.

In Colombia, Bancolombia sta già supportando il sistema di pagamento di Apple, come notato dall’utente di Twitter David Mendes. Come dimostra il suo screenshot, è stato in grado di aggiungere una carta di credito Visa.

Sia in Costa Rica che in Colombia, Apple e le banche non hanno ancora rilasciato un annuncio ufficiale, come nota 9to5mac. In Azerbaigian, invece, Kapital Bank sta promuovendo l’arrivo di Apple Pay con le carte di credito Visa.

Non è chiaro perché la multinazionale di Cupertino non sia ancora pronta ad annunciare che il suo sistema di pagamento Apple Pay è già disponibile in questi nuovi paesi. Ad esempio, Apple Pay è arrivato in Cile poche settimane fa, ma la società non ha detto nulla in proposito.

Ormai da mesi Apple è nel mirino delle autorità antitrust in diverse nazioni, questo vale anche per la piattaforma di pagamenti Apple Pay: in Australia sono allo studio regole più rigide, mentre da fin da ottobre è anticipata una denuncia in arrivo per l’uso esclusivo della tecnologia NFC degli iPhone per Apple Pay da parte della Commissione europea.