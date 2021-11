Il cambio da Facebook a Meta può costare milioni di dollari

Il piano di Facebook per il rebranding di Facebook in Meta potrebbe costare al social network 20 milioni di dollari. Il perché è presto detto: i fondatori del marchio Meta PC hanno dichiarato al colosso dei social che sono disposti a cedere il marchio e il nome a questo prezzo.

Alla fine di ottobre, Facebook ha annunciato di aver cambiato nome in Meta, come società madre che controlla Facebook e le sue altre attività. Nonostante abbia annunciato il rebrand, sembra che l’azienda non abbia programmato tutto il necessario per una transizione senza intoppi.

I fondatori del brand di PC personalizzati (che su Twitter scherzano sul nome del social), Meta, ha depositato un marchio sul nome il 23 agosto, coprendo beni e servizi relativi ai computer, tra cui periferiche, server, apparecchiature di rete, notebook, tablet e componenti. La registrazione è avvenuta molto prima che si materializzassero le voci sul passaggio di Facebook a Meta.

Joe Darger e Zack Shutt, co-fondatori di Meta PC, hanno dichiarato a TMZ che la società è operativa da un anno, ma ha aspettato fino ad agosto per depositare il marchio stesso. La petizione per il marchio non è ancora stata accolta, ma la società si dice disposta a cedere il nome al social network, al costo di 20 milioni di dollari per coprire le spese di rebranding.

Da vedere se l’offerta verrà accolta dal social network, che secondo una fonte che ha familiarità con la questione crede di avere i diritti necessari per utilizzare il marchio Meta senza dovere nulla a terzi. Se Meta PC riuscirà a garantire a sé il marchio per il futuro, per il network di Zuckerberg potrebbe essere un problema in più da affrontare.

Per il momento, Meta PC sta beneficiando dell’annuncio di rebranding del social network. Il numero di follower sui social media è aumentato del 5.000%, il che potrebbe comportare un aumento delle vendite di PC.

Per sapere tutto sul cambio di nome da Facebook a Meta il link da seguire è direttamente questo.