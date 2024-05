Apple Pencil Pro ha sensori e controlli mai visti

Ai quattro nuovi iPad di Maggio 2024, gli iPad Pro con M4 e gli iPad Air con M2, potete affiancare nuovi accessori, e il più interessante è il nuovo stilo Apple Pencil Pro.

Esteticamente è uguale alla penna di seconda generazione, da cui riprende anche il prezzo, ma all’interno troviamo alcuni nuovi componenti che aggiungono funzionalità mai viste prima su Apple Pencil.

Sensore di pressione

Uno di questi è il sensore posizionato nell’area dell’impugnatura abilitato al riconoscimento della pressione, sicché schiacciando la penna tra le dita è possibile aprire un nuovo menu per la selezione degli strumenti (ma gli sviluppatori possono fargli fare qualsiasi altra cosa programmando questo nuovo gesto sulle proprie app).

Giroscopio

Apple ha poi integrato un giroscopio che permette ad iPad di riconoscere la rotazione della penna, e nelle app di disegno questo permette ad esempio di ruotare “le setole” del pennello attivo in quel momento in modo da regolare con precisione l’angolazione del tratto.

Find My

Apple Pencil Pro è anche il primo stilo dell’azienda ad integrare la tecnologia degli AirTag, così se viene perso si può sempre ritrovare tramite la rete Find My.

Feedback aptico

Tra le altre migliorie troviamo poi il feedback aptico: in sostanza la nuova Pencil Pro emette una leggera pulsazione quando si fa doppio tap o si preme lo stilo con le dita.

Indicatore di tocco

Infine, la nuova tecnologia integrata permette di vedere esattamente dove la punta toccherà lo schermo prima ancora di appoggiarvi lo stilo, il che dovrebbe migliorare significativamente la precisione.

In arrivo su Procreate

All’evento Let Loose è stato mostrato anche come Apple Pencil Pro migliora l’uso dell’app Procreate. Ad esempio gli sviluppatori hanno progettato un sistema di selezione di precisione dei livelli semplicemente schiacciando la penna e avvicinando la punta all’area di lavoro interessata. Oppure grazie al giroscopio è possibile cambiare la messa a fuoco di un livello ruotando la penna tra le dita.

Compatibilità

La nuova Apple Pencil Pro è compatibile con:

Disponibilità e prezzo

Apple Pencil Pro costa 149 €, si può ordinare già oggi sul sito Apple e arriva il 15 Maggio.

Attualmente a listino ci sono quattro Apple Pencil: oltre alla nuova Pro, rimane in vendita la Apple Pencil di seconda generazione a 149 €, la Apple Pencil di 1a generazione a 119 € e la Apple Pencil USB-C a 89 €, ciascuna con le sue caratteristiche e compatibilità, in modo da poter avere uno stilo per ognuno degli iPad che ne supportano una.

