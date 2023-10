Apple presenta Apple Pencil USB-C economica

Per il momento niente nuovi iPad ma, come anticipato negli scorsi giorni, Apple presenta la nuova Apple Pencil dotata di connettore USB-C, una soluzione più economica rispetto al passato. Si tratta di uno stilo che mantiene inalterate le caratteristiche distintive, come la precisione, con una latenza impercettibile e la capacità di rilevare l’inclinazione del tratto.

La nuova Apple Pencil permette di prendere appunti, disegnare, annotare documenti, scrivere diari e altro ancora. Propone una finitura opaca e una parte piatta che si attacca magneticamente al lato di iPad. Inoltre, è possibile abbinarla e ricaricarla tramite cavo USB-C.

Sarà disponibile a partire da inizio novembre e con questa nuova Pencil USB-C, Apple offre adesso una selezione più ampia, rendendo iPad più versatile e accessibile. Il nuovo stilo offre le funzioni già apprezzate dagli utenti nei modelli precedenti, è compatibile con tutti i modelli di iPad dotati di porta USB-C ed è anche il modello più economico finora introdotto da Cupertino.

La nuova Apple Pencil è pienamente compatibile con le funzioni di iPadOS, tra cui la scrittura a mano e le note rapide. Inoltre, sui modelli di iPad Pro con M2, questa nuova Apple Pencil supporta la funzione ‘hover’, che rileva la presenza senza contatto con lo schermo, consentendo di scrivere e disegnare con maggiore precisione.

Apple Pencil USB-C

È dotata di una porta USB-C nascosta sotto un tappo scorrevole, che consente di abbinarla e ricaricarla tramite cavo USB-C. Quando invece è collegata magneticamente a iPad, passa in automatico in modalità standby per risparmiare batteria.

Grazie a ricarica e abbinamento tramite USB-C, è perfetta per iPad di 10ª generazione ed è compatibile con tutti i tablet Apple dotati di porta USB-C, quindi iPad Pro, iPad Air e iPad mini. Tra le caratteristiche annunciate da Apple non compaiono invece le punte magnetiche intercambiabili, come indicato più volte nelle indiscrezioni degli scorsi giorni, una caratteristica che forse vedremo in futuro in un modello di fascia superiore.

Compatibilità

La nuova Apple Pencil USB-C è compatibile con iPad Pro 12,9″ 3ª, 4ª, 5ª e 6ª generazione, iPad Pro 11″ 1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione, iPad Air 4ª e 5ª generazione, iPad mini 6ª generazione e iPad 10ª generazione.

Apple Pencil USB-C, disponibilità e prezzo

Sarà disponibile al prezzo di 95 euro, risultando così la più economica della gamma; ricordiamo, infatti, che la seconda generazione di Apple Pencil costa 149 euro, mentre la prima generazione ha un listino ufficiale di 119 euro: tutti e tre i modelli rimangono a listino.

Tutto su Apple Pencil di seconda generazione in questo approfondimento di macitynet, invece in questo articolo trovate il confronto tra il modello di prima e seconda generazione