iPad Pro e iPad Air 2024 debuttano il 10 maggio

Il rilascio degli iPad Pro e iPad Air, i primi caratterizzati da schermi Oled e processori M3, i secondi da un inedita versione con display da 12,9 pollici, dovrebbe avvenire il giorno 10 maggio. È questa la previsione che si può fare sulla data di lancio seguendo le indiscrezioni diffuse dal solito Mark Gurman, nella newsletter domenicale PowerOn.

Gurman nel suo articolo (di cui abbiamo scritto) non fissa, in realtà, una data tanto precisa. Il giornalista, infatti, si limita a prevedere una finestra di tempo che si aprirà, dice, con il 6 maggio. «In quella settimana – si legge – i negozi Apple dovrebbero ricevere nuovi elementi per il marketing e questo è tipicamente un segnale del lancio di nuovi prodotti». Prodotti che secondo Gurman, condivisibilmente non possono essere altro che i nuovi iPad.

Il giornalista di Bloomberg non dice in realtà nulla di particolarmente nuovo. Già un paio di settimane fa aveva puntato l’indice da verso i primi giorni di maggio quale il momento più probabile per il debutto degli iPad Pro e iPad Air.

Allora come oggi noi riteniamo che però la presentazione dei prodotti e delle loro caratteristiche, avverrà qualche giorno prima.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, ci sembra difficile che Apple tenga la presentazione dei risultati fiscali, fissata per il 2 maggio, dove assai probabilmente posterà dati deludenti sulle vendite degli iPad, senza dare in pasto agli analisti qualche cosa di succoso dal punto di vista delle novità e senza essere costretta a sottrarsi con dei “no comment” alle domande degli analisti finanziari in merito.

Se così Apple potrebbe presentare gli iPad il 23 o il 24 aprile, con un evento oppure (più probabile) con un comunicato stampa come successo per i MacBook Air, magari accompagnando il comunicato con un filmato protagonisti Cook e qualche manager. In quel conto sarebbe annunciata anche la data di reale disponibilità, appunto, il giorno 10 maggio.

In ogni caso sia che iPad Pro e iPad Air, magari con tutti gli accessori (tra cui una tastiera di altissimo livello) di cui si parla da tempo, vengano presentati il 23 o il 24 sia nella settimana del 6 maggio, possiamo parlare di ritardo.

E questo non solo perché per la prima volta dal loro debutto storico Apple ha fatto trascorrere 18 mesi senza novità nel mondo iPad ma perché i tablet dovevano arrivare già a marzo se non addirittura prima.