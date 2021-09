Apple permette di valutare le sue app su App Store

Finalmente potete dire la vostra a Cupertino: per la prima volta da quando esiste il negozio App Store finalmente Apple permette di recensire e valutare le sue app installate di serie su iPhone e iPad. Ricordiamo infatti che ormai da tempo anche le app di Apple preinstallate sui dispositivi mobile di Cupertino si possono rimuovere: se successivamente l’utente cambia idea è sempre possibile aprire App Store per reinstallare l’app desiderata.

Così ora potete far sapere alla multinazionale di Cupertino se amate oppure odiate Meteo, Borsa, Calcolatrice, Musica, ma non per esempio Telefono e Messaggi che non possono mai essere cancellate, per ovvi motivi. La possibilità di valutare le app Apple su App Store sembra sia stata introdotta con il rilascio di iOS 15 per tutti, avvenuto alla vigilia dell’arrivo dei nuovi iPhone 13.

Tenendo presente che la possibilità di valutare e recensire le app Apple su App Store è appena arrivata, come segnala 9to5Mac dagli Stati Uniti, non sorprende constatare che il conteggio dei giudizi e delle stelle non è molto lusinghiero nei confronti dei software di Cupertino di serie su iPhone e iPad.

È plausibile ritenere che i primi utenti che si sono cimentati in recensione e assegnazione delle stelle abbiano per la maggior parte il dente avvelenato, anche solo per il fatto che per anni non hanno potuto esternare il loro giudizio, o segnalare mancanze, come invece è possibile fare praticamente da sempre per qualsiasi software terze parti. Man mano che aumenterà il numero dei voti è lecito aspettarsi valutazioni medie più eque.

Su App Store in Italia tutto sommato le cose non vanno malissimo. L’app Musica di Apple e anche Meteo sono quelle con voto più alto al momento 3,8 stelle con 16-17 valutazioni. Discreti anche Podcast con 3,5 stelle su 10 valutazioni, mentre Calcolatrice arriva a 3,4 ma solamente con 5 valutazioni. Apple Mappe si ferma a 3,2 stelle basato su 46 valutazioni, mentre il top al momento è raggiunto da Borsa con 5 stelle ma anche qui con solamente due valutazioni. L’app Apple più bastonata da quando è possibile valutare su App Store è Mail ferma a 1,6 stelle in base a 20 valutazioni.

Apple non ha annunciato questa possibilità, ma molti ritengono che sia stata introdotta ora anche per rendere più equo il confronto con le app terze parti, una mossa che potrebbe tornare utile nelle numerose cause, diatribe e indagini che da alcuni mesi a questa parte hanno preso di mira App Store e le politiche di Cupertino per gli sviluppatori.