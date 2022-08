Apple Podcast mostra le classifiche dei più seguiti

Apple ha aggiunto due nuovi grafici alla sua piattaforma di Podcast che tengono traccia sia dei programmi che dei canali in abbonamento.

Per il momento sono disponibili per gli utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia che vi accedono tramite iPhone e iPad con almeno la versione 15.6 del sistema operativo, oppure da macOS 12.5 e versioni successive.

I due grafici elencano i 100 migliori programmi e i 100 migliori canali (con almeno due podcast) in abbonamento attualmente disponibili sulla piattaforma.

Al momento il miglior spettacolo per abbonati in USA e Canada è Morbid, subito seguito – nell’ordine – da Smartless, Something Was Wrong, Fed Up e Crooked City: Youngstown, OH; in Regno Unito la prima posizione invece è occupata da The Diary Of A CEO e in Australia invece c’è Casefile True Crime.

Per quanto riguarda invece i canali, in USA, Regno Unito e Canada il primo della lista è Wondery+, una rete inizialmente lanciata da Hernan Lopez con il sostegno della 20th Century Fox e ora di proprietà di Amazon Music, ben nota in questo ambiente perché detiene una varietà di programmi popolari.

Secondo Apple queste classifiche permettono di sottolineare l’opportunità che hanno i creatori indipendenti, datosi che tutti e tre gli spettacoli al momento sul podio e il 65% dei programmi in lista sono stati fondati e prodotti in maniera indipendente. Il discorso vale anche per i canali, dove la metà dei classificati sono gestiti da creatori ed editori indipendenti.

Le classifiche mettono in evidenza anche il fatto che i generi che sono riusciti a scalarle sono principalmente Commedia, True Crime e Cultura, seguiti da Notizie, Storia e Affari.

Apple, lo ricordiamo, ha lanciato gli abbonamenti per podcast a giugno dello scorso anno e consentono alle persone di accedere a contenuti esclusivi e in anteprima, oltre ad altri vantaggi tra cui l’assenza di pubblicità. Di recente abbiamo parlato dei podcast in un articolo che elenca i migliori libri per fare podcast e radio.