Apple attiva gli abbonamenti podcast

Come anticipato, ora su Apple Music è possibile attivare gli abbonamenti podcast: la multinazionale di Cupertino ha annunciato questa nuova funzione nel suo keynote di aprile indicando l’arrivo entro il mese di maggio. Alcuni problemi con funzioni e interfaccia, e conseguenti lamentele da parte dei creatori di contenuti, hanno spinto Apple ha posticiparne il lancio a giugno.

Con gli abbonamenti podcast su Apple Music gli utenti possono iscriversi alle serie che preferiscono e anche a nuovi canali che includono contenuti esclusivi, episodi in anteprima e altro ancora, il tutto senza interruzioni pubblicitarie.

Come avveniva con la formula originale di Apple Store, Apple trattiene una commissione del 30% sugli abbonamenti podcast, mentre il restante 70% pagato dagli utenti spetta ai creatori di contenuti. In seguito alle numerose proteste degli sviluppatori Apple ha di fatto dimezzato la commissione che trattiene su App Store al 15% per software e programmatori che fatturano meno di un milione di dollari all’anno con il piano Apple Small Business Program.

Il 28 maggio Apple ha informato i creatori di podcast che il lancio degli abbonamenti sarebbe stato posticipato a giugno: il posticipo è stato motivato dalla multinazionale di Cupertino per poter assicurare «La migliore esperienza per creatori e ascoltatori». Ricordiamo che la data del 15 giugno di attivazione degli abbonamenti podcast su Apple Music era trapelata negli scorsi giorni da una mail di Apple inviata ai creatori di contenuti.

