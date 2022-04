Apple porterà di nuovo il film premio Oscar CODA nei cinema

Dopo l’Oscar, CODA sarà di nuovo proiettato nelle sale cinematografiche. E’ la sorte di CODA, il film di Apple premiato con tre Oscar, tra cui la statuetta più ambita come miglior film: dopo aver ricevuto la statuetta degli Academy Awards, approderà nuovamente nelle sale cinematografiche. Continuerà a essere visibile su Apple TV+, ma oltre alla piattaforma di tv in streaming di Cupertino, presto sarà visibile anche nei cinema.

CODA sarà offerto al pubblico con le didascalie, per permettere a tutti, anche ai non udenti, la visione nelle sale.

Il film racconta di Ruby, una figlia udente, e dei suoi genitori non udenti, che è divisa tra il desiderio di continuare a occuparsi di pesca con la famiglia o partire per inseguire i suoi sogni e assecondare la sua passione per il canto.

CODA è uscito nelle sale nel 2021, quando quando è stato il primo film ad essere proiettato con i sottotitoli. Con quella proiezione, limitata a 600 sale negli Stati Uniti, Apple avrebbe incassato al botteghino – secondo la rivista specializzata in Show business Variety, circa un milione di dollari.

I segni del cuore – CODA, il film distribuito da Apple e trasmesso su Apple TV+, ha vinto il premio per il miglior film alla 94ª cerimonia degli Oscar, i premi assegnati da migliaia di addetti ai lavori del cinema che fanno parte della Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Cast e troupe di CODA hanno vinto vari premi. Troy Kotsur è il primo sordomuto premiato nella storia degli Oscar nella categoria “Best Supporting Actor”; Siân Heder, regista e sceneggiatrice statunitense, ha vinto il premio nella categoria Best Adapted Screenplay (migliore sceneggiatura non originale), premio assegnato allo scrittore di una sceneggiatura già pubblicata o adattata da varie fonti (CODA è un remake del francese ‘La famiglia Bélier’).

Attenzione: il film CODA non è disponibile su Apple TV+ in italia ma solo per gli abbonati Sky e Now TV probabilmente per accordi distributivi diversi da nazione a nazione.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.