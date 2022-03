Apple potrebbe sostituire la Touch Bar con Apple Pencil

Sulla carta Touch Bar prometteva molto ma non ha convinto tutti, non a caso è stata rimossa nei MacBook Pro 2021 di ultima generazione: Apple è sempre alla ricerca di soluzioni per diversificare e migliorare i suoi prodotti e, in un brevetto emerso in questi giorni, descrive una soluzione alternativa per lo spazio occupato in precedenza dalla Touch Bar che potrebbe essere sostituita da Apple Pencil.

Nello schema principale allegato al brevetto che riportiamo in questo articolo gli ingegneri Apple mostrano un vano in grado di ospitare Apple Pencil proprio sopra la tastiera, in questo modo lo stilo risulta sempre a portata di mano e ricaricato quando l’utente lo devo utilizzare.

Il documento indica che lo stilo può essere utilizzato in aree specifiche in grado di rilevare il tocco, come per esempio il trackpad del portatile, su un eventuale schermo touch se presente nella macchina oppure in altre zone, come per esempio una vera e proprio Touch Bar sottostante il vano porta stilo.

In una variante della soluzione viene anche descritta una Apple Pencil in grado di mostrare icone e dati e di rilevare il tocco dell’utente, in questo modo lo stilo fungerebbe da Touch Bar quando si trova nel vano per trasporto e ricarica.

Tenendo presente che fino a oggi Apple non ha creato alcun Mac con schermo touch, risulta difficile immaginare la possibile applicazione di questo brevetto, ma alcuni osservatori indicano che una soluzione simile potrebbe arrivare se e quando Apple introdurrà un MacBook Pro pieghevole e tutto schermo, un dispositivo di nuovo tipo sul quale sembra Apple stia sperimentando da qualche tempo. Sull’ibrido MacBook – iPad abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo di macitynet.

Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo.