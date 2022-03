Foxconn riprende la produzione di iPhone a Shenzhen

La nuova ondata di Covid ha spinto la Cina a reintrodurre restrizioni e lockdown in alcune città, tra cui l’importante hub commerciale e produttivo di Shenzhen: anche se negli scorsi giorni la produzione iPhone locale è stata interrotta, ora Foxconn annuncia una parziale ripresa della produzione iPhone nelle sue città fabbrica locali.

In sostanza Foxconn è riuscita a ottenere una esenzione per poter riprendere parzialmente le sue attività, inclusa la produzione di iPhone a Shenzhen, grazie all’impiego di misure speciali e un sistema denominato a circuito chiuso, simile a quello già impiegato da altre società a Wuhan all’inizio dell’emergenza sanitaria globale. Il sistema a circuito chiuso può essere implementato solo nelle società in cui i dipendenti vivono e lavorano all’interno dello stesso campus.

«[Questo sistema], che può essere fatto solo nei campus che includono sia alloggi per i dipendenti che strutture di produzione, aderisce a rigide linee guida del settore e politiche di gestione a circuito chiuso emesse dal governo di Shenzhen» dichiara un portavoce di Foxconn segnalato da Reuters.

Non solo perché «L’azienda sta inoltre seguendo e applicando da vicino le misure di prevenzione della pandemia del governo». In pratica con il ciclo chiuso si evitano contatti tra dipendenti di divisioni diverse, isolando i percorsi che vanno dagli alloggi agli stabilimenti e monitorando costantemente la salute dei dipendenti.

I due stabilimenti Foxconn di Shenzhen si occupano principalmente di assemblare gli iPhone, ma lockdown e restrizioni locali potrebbero influire anche sui tempi di consegna di altri prodotti Apple, incluso l’ultimo arrivato Mac Studio. Ricordiamo che Foxconn sta puntando a costruire fabbriche fuori dalla Cina, incluso un mega progetto in Arabia Saudita.

Nelle score ore un fortunato utente francese ha ricevuto in consegna il suo nuovo e fiammante Mac Studio con diversi giorni di anticipo rispetto all’inizio ufficiale di disponibilità e consegne programmato per venerdì 18 marzo: trovate le prime foto dal vivo di Mac Studio in questo articolo di macitynet.