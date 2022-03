Mini frigo bar da auto per il campeggio, si parte da 59,99 euro

Sta per arrivare l’estate, che nel nostro Paese riserva sempre un clima tropicale, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Quest’anno prepariamoci al meglio, iniziando ad acquistare un frigo bar portatile, da auto, o per il campeggio, già in offerta a partire da 59,99 euro.

Il primo in offerta è da 10 Litri, e propone la forma del classico frigorifero, salvo poi avere delle misure assolutamente ridotte: il frigorifero ha una capacità da 10 litri, e le dimensioni interne sono 7,9 x 5,9 x 11,2 pollici. Nonostante le dimensioni, è in grado di contenere 12 bevande, e viene anche fornito con ripiani rimovibili e cestelli, fornendo massima flessibilità per alloggiare vari elementi a proprio piacimento, come yogurt, frutta, latte, bottiglie, ecc.

Offre funzione per raffreddare, o riscaldare. Basta una semplice rotazione dell’interruttore, per passare da 18 gradi a 65. Il mini frigorifero ha due modalità di alimentazione, per risultare efficiente in diversi scenari. È possibile collegare il frigorifero ad un alimentatore da 120-240V o collegare a all’alimentatore in auto da 12-24V.

Solitamente ha un costo di listino di 69,99 euro, ma grazie al codice sconto MARE, lo si pagherà 59,99 euro.

L’altro mini frigo in sconto raddoppia la capacità, che sale a 20 L. In questo caso permette di alloggiare 15 bottiglie di bevande da 550 ml e 9 bottiglie di vini rossi da 750 ml. Il frigorifero gode della certificazione CE, così da conservare al sicuro molte bevande, verdure, frutta, frutti di mare, carne, prodotti per la cura della pelle, latte materno, e altro ancora.

Propone un display digitale per regolare la temperatura, mentre grazie all’interfaccia USB permette di collegare il cellulare; grazie all’app mobile è possibile controllare il frigorifero da smartphone.

Il prezzo, in questo caso, sarebbe di 253,32 euro, ma grazie al codice sconto VEVORIT05D, lo si pagherà appena 164,34 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.