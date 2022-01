Apple prepara il lancio di HomePod mini in altri paesi

HomePod mini (qui la recensione di macitynet) sarà presto in vendita in altri sette paesi: è quanto si apprende da recenti rapporti secondo cui negli ultimi due mesi Apple avrebbe testato il supporto della lingua svedese per Siri su HomePod mini, mentre attualmente pare siano in corso i test per il danese e il norvegese.

Di conseguenza pare sia molto probabile che Apple abbia in programma di lanciare il proprio altoparlante intelligente in versione mini in diversi paesi nordici entro l’anno, tra cui appunto Svezia, Danimarca e Norvegia. Va detto che queste tre lingue sono già disponibili per Siri su iPhone, iPad e Mac, mentre i test di cui sopra si riferiscono alla prova sull’altoparlante, in modo tale da garantire la migliore esperienza d’uso possibile fin dalla commercializzazione.

Secondo le indiscrezioni è altrettanto probabile che entro il 2022 Apple metta in vendita HomePod mini nei Paesi Bassi, in Belgio, in Svizzera e in Russia, come rileva MacRumors, poiché l’altoparlante ha ottenuto il supporto per le lingue parlate in questi paesi tramite un aggiornamento software rilasciato il mese scorso.

Di conseguenza per l’anno in corso sono attualmente sette i paesi in cui è previsto il rilascio di HomePod mini, ovvero:

Belgio

Paesi Bassi

Svizzera

Russia

Svezia

Danimarca

Norvegia

Se nel corso dell’anno dovessero aggiungersene altri, provvederemo a informarvi con un nuovo articolo con l’elenco aggiornato.

Ricordiamo che HomePod mini è stato rilasciato per la prima volta a ottobre 2020 nelle colorazioni bianca e nera mentre da novembre dell’anno scorso è in vendita anche in giallo, arancione e blu. Attualmente è disponibile anche in Italia oltre a Stati Uniti, Australia, Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Spagna, Taiwan e Regno Unito, per un totale quindi di diciassette paesi.

