PCIe 6.0, lo standard è servito ma non aspettatelo presto

L’associazione PCI-SIG, che cura specifiche ed evoluzione di questa tecnologia, ha rilasciato le specifiche tecniche definitive di PCIe 6.0. Si tratta dell’ultima evoluzione della tecnologia impiegata per far comunicare tra loro le componenti dei computer, in particolare le schede interne e le unità di archiviazione.

Rispetto al precedente standard PCIe 5.0, quello nuovo PCIe 6.0 raddoppia sia la larghezza di banda che l’efficienza energetica. La velocità massima di trasferimento dati arriva fino a 128 gigabit al secondo in entrambe le direzioni, in configurazione 16x, per una banda massima bidirezionale fino a 256 GB al secondo. Altri miglioramenti riguardano la bassa latenza e, soprattutto, il nuovo standard PCIe 6.0 risulta retro compatibile con tutti gli standard precedenti, per salvaguardare spese e investimenti di utenti e società.

Il rilascio delle specifiche tecniche definitive di PCIe 6.0 avviene a meno di tre anni di distanza dall’annuncio del precedente PCIe 5.0, mantenendo così la promessa di raddoppiare la larghezza di bada a ogni nuova generazione. Le tempistiche tornano utili per prevedere lunghi tempi di attesa per il nuovo standard appena annunciato. Infatti solamente tra gli ultimissimi giorni del 2021 e l’inizio del 2022 sono stati presentati i primi prodotti PCIe 5.0, quindi è lecito prevedere almeno altri tre anni prima di vedere in azione PCIe 6.0.

La tecnologia PCIe 5.0, finalizzata nel 2019, subirà quest’anno una accelerazione nella diffusione, perché supportata dai processori Intel Core di 12esima generazione e relative schede madre, mentre AMD l’adotterà con Ryzen 7000 in arrivo più avanti nel corso dell’anno. Per quanto riguarda invece Apple è probabile che adotti PCIe 5.0 nei prossimi Mac Pro con processori Apple Silicon attesi entro quest’anno.

Occore però rilevare che PCIe 6.0 viene comunque presentato come uno standard indicato per settori e mercati ad alta intensità di dati, quindi data center, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, automotive, settori militare e aerospaziale, super computer.

Samsung ha presentato una delle primissime unità SSD PCIe 5.0 a fine 2021: nei primi giorni di quest’anno Intel ha pubblicato i test di velocità effettuati con questa unità.