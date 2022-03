Apple presenta il nuovo iPhone SE con 5G e processore A15 Bionic

Come annunciato dai rumor pre lancio Apple ha appena presentato il nuovo iPhone SE. Mantiene lo stesso design del predecessore, ma l’interno è supportato dal potente chip A15 Bionic.

E’ stata migliorata anche la videocamera, che adesso vanta un sensore posteriore da 20 MP, in grado di sfruttare la tecnologica computazionale. Non solo una nuova fotocamera per questo nuovo iPhone SE 3. Migliora la batteria e naturalmente arriva il supporto alle reti 5G.

La caratteristica principale di questo terminale è il nuovo processore A15 Bionic, che offre 16 neural engine, perfetti per il macine leraning, e che fa risultare questo terminale 26x volte più veloce di iPhone 8. Propone una GPU a 4 core e 6 core CPU per le app più pesanti, 1,8 volte più veloce di iPhone 8.

Il design è lo stesso di sempre, con display da 4,7″ e il Touch ID frontale, posto al di sotto del pulsante home nella cornice inferiore. Cambia, però, la scocca che adesso è in alluminio e vetro, proprio come iPhone 13. Non manca resistenza a polvere e liquidi, con tanto di certificazione IP67.

Il nuovo iPhone SE sarà disponibile in tre diversi colori, bianco, nero e rosso. Il prezzo è di 429 dollari con i pre ordini che iniziano questo venerdì e disponibilità per il 18 marzo.