Apple e la Major League Baseball offriranno “Friday Night Baseball”

Apple e la Major League Baseball (MLB) hanno annunciato oggi “Friday Night Baseball”: un doppio appuntamento settimanale che avrà inizio alla partenza della stagione, con programmi in diretta prepartita e dopopartita in esclusiva su Apple TV+ in otto Paesi.

Oltre a “Friday Night Baseball”, gli appassionati di questo sport negli Stati Uniti avranno anche “MLB Big Inning”, un programma in diretta con approfondimenti e i momenti salienti delle partite, in onda tutte le sere nelle giornate feriali durante la regular season. E i fan di Stati Uniti e Canada avranno anche una nuova trasmissione in diretta ogni giorno, 24 ore su 24, con le partite della MLB, replay, notizie e analisi, highlight, le più belle partite di tutti i tempi e non solo, oltre a un’offerta completa di programmi on-demand tra cui approfondimenti e contenuti originali a tema MLB.

Tutti i venerdì sera le partite più importanti del campionato saranno visibili senza alcuna restrizione a livello locale delle trasmissioni, su qualsiasi dispositivo e ovunque sia disponibile Apple TV+: sull’app Apple TV su iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e HD, su tv.apple.com e su smart TV, gaming console e dispositivi per la TV via cavo. “Friday Night Baseball” sarà disponibile su Apple TV+ e, per un periodo limitato, senza alcun abbonamento.

“Friday Night Baseball” sarà disponibile su Apple TV+ in Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Porto Rico, Regno Unito e Stati Uniti, per poi ampliarsi successivamente anche ad altri Paesi.

