iPad Air 2022, dentro c’è l’M1 dei Pro

La potenza dei processori Silicon di Apple finisce dentro iPad Air: per il nuovo modello edizione 2022 presentato in questi minuti Apple ha infatti integrato il chip M1 che abbiamo già visto all’opera sui computer dell’azienda, aumentando così esponenzialmente la potenza, la fluidità e le prestazioni del tablet della linea Air, destinato – dice Angelina Kyazike – soprattutto «a studenti, content creator e gamer».

E’ lo stesso chip che ha anche iPad Pro, con 8 core per la CPU che migliora del 60% questo modello, e con altrettanti core nella GPU che invece raddoppiano le prestazioni di questa componente rispetto alla precedente generazione; insieme a questi, il Neural Engine 16-core che abilita funzioni avanzate di machine learning.

«Il chip M1 lo rende più veloce di qualsiasi tablet e due volte più veloce di qualsiasi PC che si posiziona nella stessa fascia di prezzo»; ne consegue che da qui si può giocare (con Fortnite!) e portare a termine anche operazioni di fotoritocco importanti, con correzioni visualizzate in tempo reale tramite – ad esempio – Adobe Lightroom. Ma anche montare video, beneficiando dello schermo Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia True Tone e gamma cromatica P3, 3.8 milioni di pixel, 500 nits di luminosità massima e protezione anti-riflesso per lavorarci bene anche all’aperto.

Tra le novità c’è poi una fotocamera frontale che adesso è di tipo ultra-grandangolare con sensore da 12 MP per offrire così le riprese con il sistema Center Stage degli iPad Pro (in italiano si chiama “Inquadratura automatica”): in questo modo tutti gli iPad attualmente in catalogo offrono questa funzione; anche quella posteriore è da 12 MP e permette di registrare video in 4K. Dal punto di vista della connettività invece entrano in gioco il modulo 5G con velocità di picco fino a 3,5 Gbps e una porta USB-C due volte più veloce (fino a 10 Gbps) alla quale è possibile collegare dischi e memorie esterne, oltre a schermi con risoluzione fino a 6K.

C’è anche la tastiera Pro per beneficiare del touchpad e la versione più piccola per chi non ha bisogno di questa componente, oltre al supporto alla Apple Pencil 2 (con tanto di superficie magnetica per la ricarica): insomma, c’è la compatibilità con tutti gli accessori che fino ad oggi era una prerogativa della linea Pro.

Delle varie app in arrivo ci sarà una nuova versione di iMovie (rilascio previsto per aprile) che permetterà di fare «cose notevoli». Apple ha parlato anche dell’aspetto ecologico di questo nuovo modello, che utilizza materiali «che non inquinano e che sono riciclati» al 100%. Per quanto rigaurda invece lo sblocco biometrico, non c’è il Face ID ma soltanto il sensore Touch ID sul tasto superiore come quello di iPad mini 6.

Il nuovo iPad Air 2022 sarà disponibile in cinque diverse colorazioni – grigio siderale, rosa, viola, blu e galassia – e manterrà lo stesso prezzo della generazione precedente (a partire da 699 euro, ndr): si potrà acquistare in versione da 64 GB e 256 GB sia solo con WiFi 6 che con modulo 5G. Il nuovo iPad Air potrà essere ordinato da venerdì 11 marzo e sarà disponibile nei negozi a partire da venerdì 18 marzo.