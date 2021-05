Apple supera tutti nei tablet nel primo trimestre 2021

Apple rimane primo costruttore di tablet al mondo, conservando il primato nonostante una crescita esplosiva del mercato pari al 55,2%, la percentuale più elevata registrata fin dal 2013. La multinazionale di Cupertino ha spedito 12,7 milioni di tablet nei primi tre mesi di quest’anno, un aumento del 64,3% anno su anno, contro i 7,7 milioni del primo trimestre 2020. Questo migliora la quota di mercato di Apple nei tablet che aumenta dal 30% nel 2020 al 31,7% nel primo trimestre 2021. Il risultato è già emerso anche nei dati Apple annunciati per il secondo trimestre fiscale.

Anche le spedizioni Samsung, secondo costruttore al mondo, aumentano del 60,08% passando dai 5 milioni di unità nel primo trimestre 2020 a 8 milioni nei primi tre mesi del 2021. La sua quota di mercato passa dal 19,3% al 20%. Terzo in classifica è Lenovo che segna una crescita del 138,1%, passando da 1,6 milioni di unità a 3,8 milioni.

Al quarto posto Amazon che cresce del 143%, la percentuale più elevata dei 5 costruttori top al mondo. La classifica è completata da Huawei che però cresce molto meno del mercato, solo +1,7%, con spedizioni invariate pari a 2,7 milioni di unità, così la sua quota di mercato scende dal 28,5% del primo trimestre 2020 al 23,3% del primo trimestre 2021.

Nel complesso nei primi tre mesi di quest’anno sono stati spediti 39,9 milioni di tablet nel mondo, in aumento del 55,2% rispetto ai 25,7 milioni dei primi tre mesi del 2020. Per i prossimi mesi gli analisti IDC prevedono che la spinta di mercato di scuola e lavoro da remoto proseguiranno nonostante i vaccini e l’allentamento delle restrizioni.

In aumento anche la concorrenza dei Chromebook, sempre più presi in considerazione come alternativa ai tablet in USA, Europa e ora anche in Giappone. Nei primi tre mesi di quest’anno le spedizioni di Chromebook hanno raggiunto quota 13 milioni di unità rispetto ai 2,8 milioni del primo trimestre 2020.

Nell’evento Apple del 20 aprile è stato presentato iPad Pro: i preordini sono iniziati venerdì 30 aprile con consegne a partire dal 21 maggio, ma le tempistiche sono quasi subito slittate fino a giugno inoltrato, sopratutto per il modello iPad Pro 12,9″ M1 con schermo Liquid Retina XDR con tecnologia mini LED: qui tutto quello che c’è da sapere sul tablet professionale di ultima generazione.