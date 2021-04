Apple segna tutti record: Mac, iPad, indossabili e servizi

Dei risultati Apple del secondo trimestre 2021 abbiamo già parlato in questo articolo: Apple ha superato le previsioni più ottimistiche, ma è interessante rilevare che Cupertino supera ogni record precedente praticamente in tutte le categorie di prodotto in cui è presente: Mac, iPad, indossabili e servizi.

I Mac fatturano 9,1 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 5,4 miliardi dello stesso periodo nel 2020. Il merito di questo successo spetta soprattutto ai primissimi Mac Apple Silicon M1 introdotti alla fine del 2020, quindi ora a listino per la prima volta per un intero trimestre. Cupertino non svela più i numeri di vendita, ma Tim Cook ha dichiarato che con solamente tre modelli base di Mac M1 le vendite hanno già superato quelli dei Mac Intel. Con il prossimo arrivo dei primi iMac M1 è lecito attendersi ulteriori numeri in crescita.

Quasi raddoppiano anche gli iPad che passano da 4,4 miliardi di dollari a 7,8 miliardi di dollari. In questo caso si tratta del record più elevato registrato dai tablet Apple in quasi 10 anni, praticamente da quando esistono i tablet di Cupertino introdotti nel 2010. Luca Maestri ha dichiarato che oltre la metà di tutti i Mac e iPad venduti nel trimestre sono stati acquistati da nuovi utenti che in precedenza non ne avevamo mai acquistato uno.

Più contenuti ma sempre da record, considerando che si tratta di un trimestre solitamente con vendite in calo dopo le abbuffate di fine anno, i fatturati di indossabili e servizi. I vestibili salgono del 25% da 6,3 a 7,8 miliardi di dollari sopratutto grazie ad Apple Watch 6 e del primo modello economico Watch SE. Infine i servizi che aumento del 27% passando dai 13,4 miliardi di dollari dello scorso anno a 16,9 miliardi di dollari. In questa categoria rientrano i negozi digitali di Apple, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, Apple TV+, Apple Arcade e altro ancora.

Apple è riuscita a superare tutti i suoi record precedenti per Mac, iPad, indossabili e servizi per il trimestre in esame, un risultato possibile anche grazie alla spinta dovuta per lavoro e scuola a distanza, ma anche per linee di prodotti tra le più riuscite di sempre.

