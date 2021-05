Apple Watch, come sapere l’ora con il feedback aptico

Apple Watch permette di capire che ora è in vari modi: uno dei meno conosciuti ma comunque utile è l’impostazione Ora esatta aptica che permette di conoscere anche senza guardare il quadrante, tramite feedback aptico.

Per verificare l’ora con Apple Watch si può semplicemente girare il polso verso il volto per visualizzare il quadrante (o l’angolo superiore destro della maggior parte delle app), ma anche ascoltando l’ora (basta andare in Impostazioni su Apple Watch, toccare “Orologio” e attivare “Leggi l’ora” per ottenere da quel momento in poi la possibilità di ottenere l’ora tenendo due dita sul quadrante dell’orologio).

Si può chiedere a Siri (alzando il polso e chiedendo “Che ore sono?”) ma è anche possibile riprodurre un suono allo scoccare dell’ora: basta andare su Impostazioni su Apple Watch, tocca Orologio, quindi attivare “Segnali orari” e toccare “Suoni” per scegliere Campane o Uccelli.

La risposta di Siri in alcuni ambienti potrebbe distirbare: in questoi caso è comodo il feedback aptico sul polso, utile quando Apple Watch è in modalità silenziosa. Basta andare da Apple Watch su Impostazioni, toccare “Orologio”, scegliere “Ora esatta aptica”. Quando questa opzione è attiva, Apple Watch invierà un feedback aptico indicante l’ora.

L’opzione “Ora esatta aptica” consente di scegliere tra tre impostazioni:

Cifre: Apple Watch esegue feedback aptici lunghi per ogni 10 ore, feedback corti per ciascuna ora successiva, feedback lunghi per ogni 10 minuti, quindi feedback corti per ciascun minuto successivo.

Precisa: Apple Watch esegue feedback aptici lunghi per ogni cinque ore, feedback corti per le ore restanti, quindi feedback lunghi per ogni quarto d’ora.

Codice Morse: Apple Watch esegue feedback aptici in codice Morse per ciascuna cifra dell’orario (bisogna ovviamente sapere riconoscere il codice Morse).

Queste opzioni funzionano solo nelle schermate con il quadrante e non funziona quando è attiva la modalità spettacolo: si tratta dell’impostazione che attiva la modalità Silenzioso e oscura lo schermo finché non si tocca o preme un pulsante.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati ad Apple Watch sono disponibili qui. Sulle nostre pagine trovate la recensione di Apple Watch Serie 6, mentre in questo articolo i consigli su quale modello scegliere tra Serie 6, Serie 5 e il più economico Watch SE.