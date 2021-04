I preordini iMac M1, iPad Pro M1 e Apple TV 4K sono iniziati

Sono iniziati i preordini per i nuovi iMac M1, iPad Pro M1 e anche per Apple TV 4K 2021. Nelle scorse ore Amazon aveva iniziato a raccogliere preordini per i colorati iMac M1, anche con pagamenti suddivisi in 5 rate senza interessi a partire da 299 euro. Successivamente il colosso dell’e-commerce ha rimosso questa possibilità, con ogni probabilità in attesa dell’inizio preordini programmato da Apple per oggi.

Con l’inizio preordini su Apple Store online, senza dubbio anche il colosso dell’e-commerce darà il via ai preordini delle ultime novità Apple presentate durante l’evento Spring Loaded.

I nuovi iMac M1 24” sono un aggiornamento completo rispetto ai modelli precedenti, con design super sottile, processore Apple Silicon M1, nuovo schermo 24” Retina 4,5K con spazio colore P3, nuovo sistema audio Dolby Atmos, alimentazione con aggancio magnetico e molto altro ancora: tutti i dettagli sono qui. Apple ha avvisato che tutte e 7 le colorazioni saranno disponibili esclusivamente su Apple Store online, mentre nei negozi e presso i rivenditori saranno disponibili in verde, rosa, blu e argento.

Nel momento in cui scriviamo, immediatamente all’inizio preordini iMac M1 24 pollici, iPad Pro M1 sia da 11″ che da 12,9″ con nuovo schermo mini LED e anche Apple TV 4K 2021 sono tutti indicati in consegna tra il 21-27 maggio.

Tante novità anche per iPad Pro M1 2021 con schermo Liquid Retina con tecnologia mini LED, anche qui processore Apple Silicon M1, porta Thunderbolt e molto altro ancora: tutti i dettagli in questo articolo. Infine rinnovata anche Apple TV 4K ora con processore più potente Apple A12, nuovo telecomando touch: tutti i dettagli e le novità sono riassunti qui.

Tutto quello che c’è da sapere sulle novità presentate da Apple nell’evento Spring Loaded del 20 aprile è riassunto in questo articolo di macitynet.

Ecco i nuovi prodotti nelle rispettive pagine Amazon ove sono acquistabili: su Amazon gli iMac sono disponibili nei colori Argento (quello che sinceramente vi consigliamo se fate grafica, video o fotografia), Rosa, Azzurro e Verde nelle versioni base e avanzata

Qui iMac 24″ nel modello Argento base da 256 GB SSD (partite da qui per selezionare i colori)

Sto caricando altre schede...

Qui il modello Argento Avanzato da 256 GB SSD

Sto caricando altre schede...

Qui il modello Argento Avanzato da 512 GB SSD

Sto caricando altre schede...

Qui Apple TV nel nuovo modello 4K HDR e in quello FULL HD ma con telecomando rinnovato. Il nuovo Siri Remote non è al momento ordinabile da solo su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Qui iPad Pro 2021 a partire dal modello con processore M1 con schermo da 11″ e memoria a partire da 128 GB – versione Wi-Fi o 5G

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Qui il modello da 12,9 ” con super schermo XDR

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...