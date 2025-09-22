Prima beta di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato (per ora ai soli sviluppatori) la prima versione beta dei futuri aggiornamenti a iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 e visionOS 26.1.

La beta 1 della versione 26.1 dei vari sistemi operativi arriva ad una settimana dal rilascio delle versioni definitive di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, ecc.

Nel momento in cui scriviamo non sono note novità specifiche ma è probabile che le prime versione dei vari update consentano di risolvere problemi vari riscontrati dopo il rilascio delle versioni definitive dei major update.

In iOS 26, oltretutto, non sono ancora presenti funzionalità che Apple ha già fatto sapere che sarebbero arrivate con futuri update, esempio: la possibilità di aggiungere un Digital ID in Apple Wallet usando un passaporto statunitense, un altro modo pratico e sicuro per memorizzare un documento d’identità e presentarlo di persona presso alcuni controlli di sicurezza aeroportuali durante i viaggi all’interno degli USA.

Di seguito le “build” dei vari sistemi:

iOS 26.1 beta 1 – build 23B5044l

iPadOS 26.1 beta 1 – build 23B5044l

watchOS 26.1 beta 1 – build 23S5002i

macOS Tahoe 26.1 beta 1 – build 25B5042K

visionOS 26 26.1 beta 1 – build 23N5013j

tvOS 26 26.1 beta 1 is – 23J5543j

Come aggiornare

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.