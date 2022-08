Apple testa la produzione di MacBook e Apple Watch in Vietnam

Prosegue il piano di Apple per diversificare fornitori e produzione, anche a livello geografico, per ridurre la sua dipendenza dalla Cina: fin dal 2019 in Vietnam vengono costruiti gli AirPods, oltre che parte della produzione di iPad da quest’anno: ora Apple e i suoi fornitori principali stanno effettuando prove per produrre in Vietnam anche MacBook e Apple Watch.

Stando a numerosi report emersi fin dal 2020, l’ordine di allestire stabilimenti e fabbriche in Vietnam è partito direttamente dai piani alti di Cupertino. La multinazionale ha preparato il terreno facendo pressioni anche per ottenere condizioni migliori per i lavoratori, probabilmente uno degli argomenti sul tavolo delle discussioni tra Tim Cook e il primo ministro del Vietnam nell’incontro avvenuto quest’anno a maggio in Apple Park dedicato a produzione, commercio e investimenti.

La diversificazione di Apple dalla Cina è risultata sempre più indispensabile, prima con la guerra dei dazi tra USA e Cina, poi con la pandemia e conseguenti blocchi di produzione, questi ultimi aggravati ulteriormente dalle interruzioni di energia elettrica.

I test in corso presso Luxshare per produrre Apple Watch in Vietnam sono in fase più avanzata rispetto a quelli per MacBook Pro. Questo perché secondo gli addetti ai lavori intervistati da Nikkei Asia lo smartwatch richiede un numero inferiore di componenti, anche se necessita di una manifattura estremamente precisa. Negli ultimi anni la situazione è migliorata anche per i MacBook perché sono realizzati con un design più modulare rispetto al passato, rendendo più semplice spostare la produzione dalla Cina al Vietnam.

Prima AirPods e iPad e poi anche Apple Watch e MacBook: sempre secondo gli addetti ai lavori Apple ha grandi piani in Vietnam: visti i test in corso è molto probabile che presto Apple sposti parte della produzione di questi due prodotti nel Paese.

Da alcuni anni praticamente tutti i principali partner e fornitori di Cupertino, inclusi Foxconn, Pegatron, Compal e altri ancora, hanno incrementato investimenti, aperture di nuove fabbriche e iniziato a produrre in Vietnam, a Taiwan oltre che in India.