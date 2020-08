Apple vuole condizioni migliori dei lavoratori per espandersi in Vietnam

Apple sta attualmente trattenendosi dall’espandere la produzione in Vietnam fino a quando le condizioni dei lavoratori non miglioreranno. Questo è quanto si apprende da fonti locali, con i rapporti che indicano come i rappresentanti di Apple abbiano visitato il Vietnam all’inizio di questo mese per indagare sulle strutture Luxshare-ICT esistenti.

Apparentemente Luxshare-ICT non ha ancora soddisfatto i requisiti richiesti da Apple, che includono dormitori adeguati e condizioni di vita adeguate per i lavoratori. Luxshare-ICT ha deciso di migliorare le condizioni così da espandere la produzione per Apple.

Apple ha continuamente esaminato le fabbriche di Luxshare-ICT in Vietnam a Bac Giang per verificare le condizioni dei lavoratori e poter espandere la produzione di iPhone nel Paese. In particolare, la multinazionale di Cupertino richiede che i produttori offrano dormitori per i lavoratori vicino agli impianti di produzione. Poiché Luxshare-ICT non è in grado di soddisfare l’enorme domanda di lavoratori, la società ha cercato di assumere lavoratori da più lontano. Apple teme che questo imponga ai lavoratori lunghi viaggi, e chiede quindi pertanto la costruzione di dormitori nelle vicinanze. La costruzione è in attesa di ricevere l’autorizzazione del governo locale.

A maggio, in Vietnam si è dato inizio alla costruzione di AirPods Pro, e si vociferava che Apple avesse già iniziato la produzione delle sue prime cuffie indicate con il nome AirPods Studio all’interno del Paese. Luxshare spera di espandere la propria collaborazione con Apple e iniziare la produzione di iPhone e Apple Watch all’interno della regione.

Secondo quanto riferito, i principali appaltatori di produzione Apple, ossia Foxconn, Pegatron e Compal Electronics stanno espandendo la produzione in Vietnam. Le aziende stanno riducendo la dipendenza dalla Cina e diversificando le catene di approvvigionamento per prevenire i rischi di concentrazione della produzione in un unico paese. Il Vietnam sta emergendo come un importante centro di produzione e assemblaggio per grandi aziende tecnologiche, e Samsung produce già la metà dei suoi smartphone lì.

