Apple proporrà un abbonamento per il visore AR

Considerando quella che è la base di prezzo attuale dei visori di Realtà Aumentata (AR) più popolari, gli analisti prevedono che il prossimo dispositivo Apple AR avrà un abbonamento mensile.

Il primo visore AR di Apple potrebbe avere un prezzo compreso tra 1.000 e i 3.000 dollari. Questo, almeno, è quanto ipotizzato dalle indiscrezioni apparse in rete fino ad oggi, anche se certamente non vi è alcuna ufficialità, non essendo trapelato alcunché di sostanziale neppure sul visore stesso. Per la prima volta gli analisti di Trendforce stanno ora ipotizzando che Apple richiederà un abbonamento mensile aggiuntivo per poter utilizzare il visore AR in arrivo.

Secondo Trendforce, attualmente il mercato commerciale è dominato da HoloLens e la società si aspetta che “forti spedizioni” di dispositivi Oculus e Microsoft “probabilmente costringeranno Apple a rilasciare prodotti rilevanti per unirsi alla concorrenza quest’anno”.

Tuttavia… considerando i requisiti di prestazioni hardware e i margini di profitto lordi, Apple probabilmente si rivolgerà al mercato commerciale e adotterà la stessa strategia di prezzo di HoloLens

Trendforce si aspetta “hardware al prezzo di migliaia di dollari” e prevede anche “una soluzione software basata su abbonamento mensile. Attualmente, l’hardware HoloLens 2 viene venduto da Microsoft come acquisto una tantum. A volte altre aziende lo affittano o permettono il suo acquistano con un piano rateale.

Esistono abbonamenti che coinvolgono HoloLens 2, ma sembrano essere esclusivamente per le app di terze parti. Poiché qualsiasi visore AR o VR richiederà app, Trendforce sembra presumere che Apple stessa seguirà gli sviluppatori HoloLens 2 di terze parti nell’addebitare un abbonamento.

HoloLens 2 è commercializzato presso l’industria e gli utenti commerciali. Sebbene Apple sia conosciuta più per dispositivi dedicati agli utenti finali, come iPhone, iPad, ma anche Mac e altri accessori, alcune voci precedenti hanno affermato che il suo primo visore AR / VR sarà rivolto prevalentemente, se non esclusivamente, alle aziende.

Apple avrebbe in cantiere due diversi dispositivi: un visore per la Realtà Mista che dovrebbe arrivare entro il 2022 o nel 2023, a cui seguiranno occhiali smart leggeri e sottili (“Apple Glass”) previsti nel 2025, e speciali lenti a contatto dopo il 2030.

