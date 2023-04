Apple record di rinnovabile, sarà carbon free nel 2030

Apple punta alla neutralità di carbonio per il 2030: in quella che lo stesso amministratore delegato Tim Cook definisce «una sfida immensa», la società ha aumentato l’uso di energia rinnovabile del 30%.

Adesso – dice – che seppur inizialmente in difficoltà, oggi i suoi fornitori di tutto il mondo usano 13,7 gigawatt di energia rinnovabile: parliamo di oltre 250 fornitori in 28 paesi, che corrispondono all’incirca all’85% dell’intera produzione, impegnati ad eliminare completamente l’uso del carbonio entro i prossimi sette anni.

In Apple siamo a emissioni zero per le nostre operazioni e innoviamo ogni giorno per andare ancora oltre con l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Stiamo aggiungendo ancora più energia rinnovabile nell’alimentazione della nostra catena di approvvigionamento, investendo in tecnologie verdi di prossima generazione.

La portata di questa sfida è immensa – incalza Cook, «ma lo è anche la nostra determinazione nell’affrontarla». Una di queste manovre annunciate nel mese di marzo dello scorso anno vede l’uso dell’alluminio a basse emissioni di carbonio per costruire iPhone SE, e oggi Apple dice di investire nel solare su larga scala.

Gli ultimi risultati e l’obiettivo Apple del 2030

Soltanto nell’ultimo anno oltre 40 partner avrebbero infatti aderito al programma Supplier Clean Energy di Apple, che mira ad identificare le riduzioni di carbonio fornendo risorse di apprendimento gratuite e formazione dal vivo nella sua Clean Energy Academy.

I nuovi impegni coi fornitori dimostrerebbero quanto rapidamente si stia progredendo verso l’obiettivo carbon free per il 2030 – spiega Lisa Jackson, vicepresidente per le politiche ambientali e sociali: «stiamo intraprendendo azioni urgenti in tutto il mondo per un futuro più verde, innovativo e resiliente».

Negli USA ci sono già 27 aziende che fanno parte del programma, come ad esempio Bemis Associates che ha già raggiunto il 100% di energia rinnovabile per tutto quel che concerne la produzione legata ad Apple, mentre Coherent Corp si sta avvicinando a questa cifra anche attraverso la stipulazione di accordi di acquisto di energia per progetti solari ed eolici da impiegare negli USA.

Apple dice di aver già erogato più di 3,2 miliardi di dollari dei 4,7 miliardi previsti per i Green Bond, con l’idea che almeno 59 dei progetti sostenuti fin dal 2019 «mitigheranno più di 13,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica» nel corso della loro vita. Tra questi c’è il finanziamento al progetto IP Radian Solar, recentemente diventato operativo nella Contea di Brown, in Texas.

Nel frattempo, ecco i 10 progetti di Apple per affrontare il cambiamento climatico.