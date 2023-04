Apple attiva divisioni tigre per uscire dalla Cina in punta di piedi

Apple avrebbe attivato le “divisioni tiger”, coinvolgendo centinaia di dipendenti, tutti al lavoro per esaminare l’intera supply chain dell’azienda, dalla fornita delle più piccole viti, agli inserti di plastica per capire come ridurre sempre più la dipendenza da Pechino.

A riferirlo è Bloomberg evidenziando che Apple è alla ricerca di modi per ridurre sempre di più la sua dipendenza dalla Cina, una strategia che era stata già preventivata ma che la pandemia ha reso più complessa da attuare.

Durante l’ultima visita in Cina di Tim Cook, quest’ultimo ha lodato il rapporto di simbiosi con il Paese del Dragone, ma nel frattempo il tiger team di Apple era già al lavoro per ridurne la portata.

Stando a quanto riporta Bloomberg, mentre il CEO DELLA MELA cercava di addolcire i rapporti con Pechino, alcuni dirigenti erano già al lavoro per sviluppare i legami con altre nazioni e ridurre la dipendenza dalla Cina.

Apple avrebbe intenzione di concentrare propri sforzi in India, come sede per la produzione di iPhone e accessori, in Vietnam per la produzione di AirPods e assemblaggio Mac, nella Malesia per la produzione di alcuni Mac e l’Irlanda dove alcuni fornitori si occupano già dell’assemblaggio dell’iMac.

Manager del dipartimento Operazioni avrebbero dato istruzioni ad alcuni dipendenti di concentrarsi sull’approvvigionamento di componenti aggiuntivi e individuare linee produttive all’infuori della Cina per nuovi prodotti che dovrebbero arrivare nel 2024.

La Casa di Cupertino da sempre preferisce avere più fornitori per i componenti di cui ha bisogno, riducendo il rischio di fare affidamento a una sola azienda, e ottenendo prezzi migliori mettendo in concorrenza tra loro i fornitori. Con la pandemia la necessità di avere più fornitori è diventata ancora più importante, e una priorità trovare catene di fornitori anche fuori dalla Cina.

Necessità di tipo logistico a parte, Apple dovrà tenere conto anche del fatto che molti cinesi potrebbero vedere come non positiva la produzione in una nazione diversa dalla loro, il nazionalismo che da sempre occupa un posto di notevole importanza nella storiografia cinese. Un diverso problema che non sarà facile affrontare per Apple è riuscire ad avere a che fare con fornitori in grado di produrre con standard qualitativi elevati, livelli che non sempre in nazioni come Vietnam e Malesia si riescono a ottenere così come pretende Apple.

