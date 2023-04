Tesla Model 2 da 25.000 € sarà un mini crossover

A Elon Musk piace non poco intrattenere il suo pubblico ed è anche per questa ragione che anticipa da anni l’arrivo di Tesla Model 2, il primo modello destinato a un pubblico molto vasto grazie al prezzo più abbordabile di partenza di circa 25.000€: secondo informazioni che trapelano dalla catena di fornitura si tratterà di un mini crossover e la presentazione potrebbe avvenire presto.

Ne sentiamo parlare ancora prima del 2021, quando si attendevano un veicolo elettrico compatto tradizionale e un’altro ancora più semplificato da impiegare come robotaxi, ma la guida autonoma è slittata avanti nel tempo. Invece le dichiarazioni che emergono dalla Cina, riportate da Teslerati, sembrano combaciare con quanto emerso finora dagli annunci più o meno ufficiali di Elon Musk.

L’imprenditore miliardario e un altro top dirigente Tesla hanno già anticipato il prossimo arrivo della piattaforma Gen 3 che permetterà di costruire auto in modo più economico. Sempre nel 2023 Tesla inizierà a impiegare su larga scala le nuove batterie che aumentano l’autonomia e sono più economiche da costruire.

Tra il 2024 e il 2025 entrerà in funzione Giga Mexico destinato a diventare uno dei più grandi stabilimenti di produzione al mondo e, secondo molti quello che avrà la parte del leone nella produzione di Tesla Model 2. Tutte le principali Giga Factory Tesla costruiranno anche il modello economico, ma la stragrande maggioranza sembra sarà prodotta in Messico.

Infine che si tratterà di un mini crossover stile Model Y in piccolo e non invece di una citycar o una compatta tradizionale, sembra anche questo confermato dalle apparizioni di una bozza di design avvistato più e più volte negli ultimi anni.

Si tratta di una grafica che risale addirittura al 2020, mostrata di nuovo in un video ufficiale di Tesla (al minuto 11:38) pubblicato a febbraio quest’anno: presenta una vettura compatta con un design filante e inedito, pur richiamando alcuni elementi dei modelli esistenti, come per esempio la parte frontale appiattita.

